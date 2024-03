La Comunidad Valenciana y Murcia sellan una alianza para impulsar un Pacto Nacional del Agua

La Comunidad Valenciana y Murcia han sellado esta mañana una alianza para impulsar un Pacto Nacional del Agua. El acto se ha enmarcado en la celebración del Día Mundial del Agua. El documento recoge cinco puntos de las dos comunidades para defender que el agua es un bien público y que debe garantizarse su acceso a toda la población con criterios objetivos y políticas de Estado. El documento se ha firmado entre el presidente de la Generalitat Carlos Mazón y el presidente de la Comunidad de Murcia Fernando López Miras. En un acto que ha tenido lugar en el Palacio de San Esteban, sede de la Presidencia de la Región de Murcia. Los dos presidentes han celebrado una cumbre para unir estrategias en sus reivindicaciones para el trasvase Tajo-Segura.

El pacto compromete a las dos comunidades a: instar al Estado a que todos los españoles puedan disfrutar en las mismas condiciones del agua como elemento esencial del Derecho a la vida; reclamar que se incluya en el Pacto Nacional del Agua la construcción de infraestructuras en toda España que garanticen el acceso al agua, así como el mantenimiento y la mejora de las ya existentes; apostar por la depuración y la reutilización del agua; impulsar políticas para reducir el consumo de agua.

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha asegurado que se reclama "un pacto de Estado sobre el agua, que sume equidad al desarrollo de todos los territorios que forman esa España sin privilegios, ni lamentos". En este sentido subrayó que ese pacto "no vaya en contra de nadie, sino a favor de todos, para que sumen cohesión a las legítimas aspiraciones de progreso de cada uno de nosotros" y que, desde la garantía de las infraestructuras necesarias, "blinde un marco de igualdad, sostenibilidad y Justicia". "Un pacto con la importancia que debemos asignarle al hecho de que proponemos políticas de Estado desde los territorios", dijo.

"Se equivoca quien piense que hablamos de un texto resultado de una alianza interesada de dos comunidades, una mera reclamación hecha desde la periferia", alertó Mazón, que incidió en que "los temas de Estado nunca son una agenda periférica, cuando lo que se plantea es una cuestión central para la estabilidad y para el desarrollo social y económico del conjunto de España". Para Mazón, "la suma de criterios unilaterales no es el camino para hacer realidad esa voluntad amplia que exige la gestión de un recurso público y estratégico como es el agua. La conversación en torno al agua solo puede tener un tono, el rigor. Y creo que es el que estamos manteniendo Murcia y la Comunidad Valenciana".

Mazón insistió en que la política hídrica es una cuestión de Estado y "lo que es de todos no puede distribuirse, cuidarse y gestionarse en base a criterios de unos pocos. El diálogo en torno a las soluciones solo puede tener un fondo: la solidaridad para con todos, entre todos, desde todas las direcciones. Eso vale de La Mancha a Alicante o de Sagunto a Barcelona", dijo en alusión a las peticiones de los manchegos para reducir el trasvase y la reciente aprobación del envío de agua desde las desaladoras de la Comunidad Valenciana a Cataluña.

El presidente de la Generalitat aseguró que "vamos a seguir insistiendo, nos van a seguir oyendo y nos tendrán que escuchar. Ésa es la amenaza para el maniqueísmo del agua. Va del futuro, no de hoy o de esta tarde; va del rigor técnico, no de hacer estudios trucados para que nos den los números que nos convienen. Es la política como equilibrio, no el politiqueo de la trinchera".

En esta línea expresó su decepción por la mesa de técnicos creada por el Ministerio de Transición Ecológica para negociar las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura entre todas las Comunidades implicadas. "Teníamos una oportunidad única, con una comisión de trabajo formada por técnicos y creada al efecto", dijo. "Desde el 8 de marzo sabemos que no va a haber ni intercambio de datos, ni conversación de carácter técnico entre los expertos de los territorios", se lamentó. "El Gobierno se comprometió a dotar de contenido un foro específico de conversación técnica del que podían salir normas duraderas claras y consensuadas, basadas en propuestas técnicas para el funcionamiento del trasvase. Lo que tenemos es otro motivo para la decepción", subrayó. "La política hídrica debe regresar a esa visión de Estado que nunca se debió abandonar, esa visión de estado que exige la gestión rigurosa y eficiente de un recurso que no es de nadie", dijo.

Amenazas de García-Page

Ante el anuncio de la alianza formada entre las dos comunidades, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha advertido a sus homólogos de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, y la Región de Murcia, Fernando López Miras, de que, "si siguen tirando de la cuerda" en sus posiciones de defensa del Trasvase Tajo-Segura, Castilla-La Mancha "irá a exigir el cien por cien" de las cinco sentencias del Tribunal Supremo ganadas por la Comunidad Autónoma en defensa del río Tajo.

"Si siguen tirando de la cuerda, que tengan cuidado, porque a la postre el mundo va en el sentido contrario como quieren ir algunos políticos todavía", ha manifestado a preguntas de los medios este jueves en Barcelona. En este sentido, ha recomendado a Mazón y López Miras "que recuerden, que no se olviden, sino que se vuelvan a estudiar" las cinco sentencias que ha ganado Castilla-La Mancha, haciendo hincapié en que la región no ha conseguido "ningún logro político" sino "un logro judicial, cinco sentencias que nos ha costado muchos años conseguir para parar el atropello del Trasvase Tajo-Segura".

"Hace muy poco hemos visto cómo cuando se hablaba de que Barcelona necesita agua y se tiene que traer, probablemente en barco, dicen que están encantados de dar agua a Barcelona. En realidad están encantados de dar agua de una desaladora que es del Estado, quien lo da es el Estado. Pero además lo dice matizando y dejando muy claro que solo para beber y en ningún caso para otro uso. Pues eso, me sumo a esa sensación y a esa tesis de solidaridad que plantea el Levante", ha proseguido.

Preguntado sobre si Castilla-La Mancha debía estar presente en la reunión que Mazón y López Miras tienen este jueves para reivindicar la necesidad de articular un pacto nacional del agua en España, García-Page ha especificado que "cuando el PP habla del pacto nacional del agua, habla del trasvase del Ebro y habla simplemente de seguir haciendo trasvases".

"Y todos saben, los dirigentes del Levante, que Europa ya les ha avisado que la solución de futuro para este continente no son los trasvases. Además, el sentido común, la realidad del clima, va en sentido contrario al de seguir explotando, malgastando y especulando con el agua", ha concluido.