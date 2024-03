Los Comuns mantienen el veto al Hard Rock como condición para los presupuestos pese al pacto Govern-PSC

Que no haya mención alguna al proyecto del Hard Rock en las más de 17 páginas que conforman el acuerdo de presupuestos entre el Govern y el PSC, no es suficiente para los Comuns para dar su visto bueno a las cuentas. Al menos, no por ahora. "Cuando el Govern descarte el Hard Rock, entraremos a negociar", ha afirmado la líder de la formación Jéssica Albiach, que lo ha marcado como una "condición imprescindible" para que den luz verde a las cuentas.

"No tiene sentido poner más dinero a la ludopatia. No tiene sentido hacer frente a la sequía y, a la vez, tener un proyecto que gastaría 8 millones de litro de aga al día", ha remachado.

Desde el inicio de las negociaciones, los Comuns pusieron este casino como línea roja. Y lo hicieron con una vuelta de tuerca más que el año pasado. Esta vez los de Albiach no solo piden que no haya un solo euro público destinado al proyecto -condición con la que se conformaron el año pasado-, sino que reclaman un rechazo público del president.

Una exigencia que se complicó después de que Pere Aragonès asegurara la semana pasada que no lo paralizaría, pero que sí ha conseguido desencallar el acuerdo con el PSC, que marcaba este compromiso como imprescindible para sellar la entente con el ejecutivo.