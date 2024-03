Las claves de la propuesta de financiación autonómica del Govern catalán

El Govern catalán ha presentado la propuesta de financiación autonómica a la que se había comprometido y que es el modelo "que se merece Cataluña", según la portavoz del Govern, Patrícia Plaja y que se basa en que la Generalitat recaude todos los impuestos generados en la comunidad. Es un modelo "justo y singular", ha destacado la 'consellera ' de Economia, Natàlia Mas.

Autonomía y soberanía

La esencia de la propuesta es la autonomía financiera. Se basa en la soberanía fiscal plena, mediante la que la Generalitat, que hoy solo recauda el 9% de los tributos, lo hiciera sobre el 100%, lo que supondría unos 52.000 millones, el doble que en la actualidad. Las estimaciones de la Conselleria de Economia son que con su propuesta se podrían sumar 26.365 millones más que en la actualidad.

Insuficiencia financiera

El sistema vigente, que debería revisarse cada cinco años y que lleva caducado 10 años, ha dado como resultado una insuficiencia financiera crónica para Cataluña, según Natàlia Mas. El modelo actual tiene varios defectos, ha afirmado. Uno de ellos es el desequilibrio vertical, "que se agrava cada año". El Estado recauda mucho más que las comunidades, cuando son las autonomías las que tienen competencias sobre sanidad o educación.

Autonomía financiera

El modelo de financiación vigente permite poca autonomía financiera para las autonomías, con pocas competencias para regular y recaudar los impuestos. Actualmente, los territorios solo tienen capacidad plena sobre los tributos propios, que suponen el 3% de los ingresos totales. Desde los länder alemanes a los estados de EEUU y las provincias de Canadá, todos los territorios de países federales, recaudan los impuestos, según el análisis del Govern. Son, ha agregado Natàlia Mas, modelos "más sostenibles y transparentes".

Principio de ordinalidad

Otra de las deficiencias del modelo actual es el desequilibrio horizontal. A juicio del Ejecutivo catalán, los mecanismos de nivelación y solidaridad han de "ser razonables y respetar el principio de ordinalidad", lo cual no sucede en la actualidad. En otros países federales estos mecanismos no afectan sustancialmente a la ordinalidad, según Mas. En cambio, el modelo vigente hace que Cataluña, que es el tercer territorio que más aporta con un 18% por encima de la media por habitante caiga al décimo puesto en el reparto de recursos y, si se tiene en cuenta el coste de la vida, cae al puesto 14.

Y eso engorda el déficit fiscal, hasta situarse en una media del 8,1%, aunque en las últimas balanzas fiscales estimadas por la Conselleria de Economia ha superado el 9%.

Deslealtad institucional

Y la cuarta deficiencia que resalta el Govern es la deslealtad institucional por parte del Ejecutivo central. El modelo vigente tenía que revisarse cada cinco años y lleva 10 años caducado. El Estado ha reducido impuestos sin compensar a las autonomías. Y se vuleve a denunciar el diferencial entre lo que el Estado presupuesta en inversiones y lo que realmente ejecuta. Entre 2015 y 2022, el gradoi de ejecución ha sido del 56% y en Madrid 128%. Eso ha hecho que el Estado haya dejado de invertir más de 5.000 millones en Cataluña, mientras que ha superado en más de 2.000 millones lo previsto en la Comunidad de Madrid.

Cuota de solidaridad

En su propuesta, el Govern apuesta por mantener una cuota de solidaridad con las comunidades con menor capacidad fiscal, pero no lo cuantifican. Reconoce una aportación al Estado para financiar servicios que no se han transferidos a la Generalitat y de los que se beneficia, como la acción exterior, la defensa o la justicia, entre otros. No cuantifca esta cantidad como tampoco la dotación para un fondo de reequilibrio territorial destinado a financiar los servicios públicos en las comunidades con menor capacidad fiscal.

Apoyos a la propuesta

La 'consellera' de Economia ha afirmado que la propuesta, que remitirán a todos los grupos políticos, cuenta con amplio apoyo social, como reflejan las encuestas del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO). Se ha referido a la propuesta del colectivo Economistes pel Benestar el año pasado y a la reciente planteada por 20 entidades económicas y sociales que abogaban por el modelo vasco o el pacto fiscal.

Legalidad del modelo

El Govern defiende que su propuesta encaja en el marco legal vigente, a tenor del análsis del Institut d'Estudis de l'Autogovern. Natàlia Mas ha recordado que en España ya conviven distintos modelos de financiación con el de régimen común, como el vasco y navarro, así como el de las islas Canarias. "Es perfectamente viable tanto del punto de vista técnico como jurídico" y comparable con el de países federales, en los que los gobiernos intermedios disponen de mayor capacidad de recaudar y gestionar que Cataluña, ha explicado Natàlia Mas.

