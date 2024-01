Ayuso, Mañueco y otros barones no irán a Bruselas para denunciar la ley de amnistía pese a la petición de Feijóo

El Comité Europeo de las Regiones es un órgano consultivo que asesora a las instituciones sobre las leyes que afectan a las ciudades y regiones de la Unión Europea. Y en él quiere Alberto Núñez Feijóo que tomen la palabra sus presidentes autonómicos en bloque la semana próxima para denunciar la amnistía del 'procés' que impulsa el Gobierno de Pedro Sánchez. La idea ha tenido una respuesta dispar. Van a faltar varios, entre ellos Isabel Díaz Ayuso, porque tiene Consejo de Gobierno.

El líder del PP lanzó la propuesta en la última comida que tuvo con ellos, hace dos semanas, en la sede de Génova. Tal como publicó El Periódico de Catalunya, del grupo Prensa Ibérica, en el almuerzo Feijóo les anunció la fecha de la nueva manifestación contra la medida de gracia (este domingo, 28, en Madrid) y les animó a ir a Bruselas el miércoles de la semana que viene, al plenario del Comité Europeo de las Regiones, a advertir a los socios europeos de los riesgos contra el Estado de Derecho que considera que tiene la amnistía. El gabinete del presidente del PP, además, se ha puesto en contacto con los equipos de los jefes de los gobiernos autonómicos estas semanas para animarles a participar.

Varios barones han encajado la petición en sus agendas y viajarán a Bruselas la semana que viene. En estos momentos, según fuentes de sus equipos, tienen previsto acudir a la cita en Bruselas Juanma Moreno (Andalucía), Carlos Mazón (Valencia), Fernando López Miras (Murcia), Jorge Azcón (Aragón) y Marga Prohens (Illes Balears). La fotografía de todos ellos en Bruselas, hablando de la amnistía, se dará solo unas horas antes de que, el martes 30, previsiblemente, el Congreso de los Diputados haya aprobado la amnistía y la haya remitido al Senado para seguir con la tramitación.

La fotografía de los dirigentes del PP en Bélgica llegará horas después de la previsible aprobación de la ley en el Congreso

No irán al Comité, por tener compromisos de sus respectivos gobiernos, Ayuso (Madrid), Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León), Gonzalo Capellán (La Rioja) y María Guardiola (Extremadura). Algunos mandarán a representantes de sus ejecutivos. María José Sáenz de Buruaga (Cantabria) y Alfonso Rueda (Galicia), que está en plena precampaña por las elecciones autonómicas del 18 de febrero, todavía no saben si podrán ir o no.

Solo un minuto

No son unos días fáciles para incluir un desplazamiento a Bruselas: se inaugura Fitur este miércoles, la gran feria del turismo que se hace cada año en Madrid, y casi todos pasarán por ella para vender su territorio; el domingo también están convocados a la manifestación contra la amnistía en la capital que organiza el PP y, el lunes, Feijóo les ha puesto una junta directiva nacional (el órgano más importante del PP entre congresos) en la sede de Génova. Demasiados días fuera de sus territorios para algunos.

En el plenario del Comité Europeo de las Regiones todos podrán tomar la palabra, aunque los tiempos son muy escasos, en comparación con los españoles: viajarán a Bruselas para hablar entre 40 segundos y un minuto. Solo podrá alargarse hasta los cinco minutos el ponente principal. El reglamento permite mucha flexibilidad, así que si algún barón se anima a apuntarse al viaje promovido por Feijóo en el último momento podrá entrar en la reunión y también tomar la palabra.

López Miras, el año pasado

No es la primera vez que se va a abordar la amnistía en el Comité Europeo de las Regiones, que tiene capacidad para debatir pero no para vetar nada. En diciembre ya acudió al plenario de ese órgano López Miras, el presidente de la Región de Murcia. El dirigente conservador dijo que la medida de gracia “impone a los españoles un claro retroceso en derechos y calidad democrática” y con el único objetivo, sostuvo, de que Sánchez pueda “permanecer en el Gobierno”. "El acuerdo con secesionistas, por el que se ha mantenido el Gobierno de España, pretende, a través de comisiones parlamentarias y del llamado 'Law Fair', controlar a los jueces y revisar sus sentencias por corrupción. Esto supone un claro camino hacia el incumplimiento del artículo 2 del Tratado de la Unión", afirmó.

El silencio de Bruselas

Varios dirigentes del PP admiten en privado que hay que ir haciéndose a la idea de que Bruselas no va a alzar la voz contra la amnistía, un silencio que puede perjudicarles cara a su batalla contra Sánchez y las elecciones europeas del mes de junio. Algunos conservadores creen que corren el riesgo de que, si Bruselas no censura al Ejecutivo español por apoyar esta ley que beneficiará a los independentistas, algunos electores de centro acaben creyendo que no era tan grave como denuncian y eso beneficie al PSOE. Otros populares, en cambio, señalan el peligro de que sea Vox el que saque rédito por el lado anti-europeísta.