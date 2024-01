El Tribunal Constitucional tiene previsto estudiar en su próximo pleno la propuesta de la magistrada Laura Díez Bueso de rechazar el recurso del PP contra la decisión de Meritxell Batet, cuando era presidenta del Congreso, de no pedir al Consejo de Estado su informe para la convalidación del decreto de los fondos europeos, señalaron a El Periódico de Catalunya, del Grupo Prensa Ibérica, fuentes del alto tribunal.

El recurso de amparo presentado por el PP correspondió en un primer momento a la Sala Segunda y se designó ponente a César Tolosa, que redactó una propuesta de sentencia partidaria de dar la razón al partido presidido por Alberto Núñez Feijóo. Su criterio quedó en minoría, al ser solo defendido por el propio Tolosa y por Enrique Arnaldo. De ahí que fuera sustituido en la redacción de la sentencia por Laura Díez. Cuando la propuesta de ella iba a ser votada, los dos magistrados de sensibilidad conservadora, más Ricardo Enríquez, plantearon que el asunto fuera resuelto por el pleno.

Así que será en el que comienza el próximo martes cuando se estudie finalmente la propuesta de resolución de la magistrada que pasa por declarar que lo que el Reglamento del Congreso exige para la convalidación de un decreto es que se publique en el diario oficial de la Cámara, requisito que se cumplió en este caso.

Como la Constitución no menciona los "antecedentes necesarios" que prevé para la tramitación de las leyes para la convalidación de los decretos, la negativa de Batet a pedir el informe del Consejo de Estado es válida, señalan las fuentes consultadas. Ello supone que los diputados del Grupo Popular no vieron vulnerados ninguno de sus derechos de representación, por lo que no se les puede conceder el amparo solicitado, según la propuesta de sentencia que será debatida por el pleno la próxima semana y que previsiblemente saldrá adelante.

El informe del Consejo de Estado sobre el decreto de los fondos europeos se hizo público en la página web oficial de la propia institución unos días más tarde, por lo que era de fácil consulta por quien lo considerara conveniente, aunque ello no tenga relevancia jurídica a la hora de denegar o conceder un amparo.

Otegi y Alberto Rodríguez

El recurso del PP por el decreto de los fondos europeos es uno de los tres asuntos de relevancia que estudiará el Constitucional en su próximo pleno. Otro de ellos es el recurso de amparo presentado por el líder de EH Bildu Arnaldo Otegi contra la repetición de su juicio por la constitución de Bateragune, después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) le diera la razón y condenara a España por falta de apariencia de imparcialidad de una de las magistradas que le juzgaron.

El otro es el recurso del exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez, que ya ha ido con anterioridad al pleno. En esta ocasión la propuesta de resolución de la magistrada María Luisa Segoviano recoge la posición mayoritaria de los magistrados, consistente en que la pena que se le impuso fue desproporcionada, por lo que lo previsible es que salga adelante.