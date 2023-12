El último Pleno del Ayuntamiento de Madrid de 2023 ha acabado marcado por la polémica: el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, ha lanzado una botella de agua vacía en dirección al concejal de Más Madrid Eduardo Rubiño. Los hechos han ocurrido al abandonar Ortega Smith el estrado después de su última intervención, cuando se ha dirigido hacia el escaño de Rubiño y, tras un intercambio de palabras, ha arrojado el objeto sin que las cámaras hayan captado por completo el momento.

Según ha explicado el propio Rubiño, lo que ha hecho es decir "qué asco" al paso del portavoz de Vox, a modo de reprobación del discurso que este acaba de pronunciar. En ese momento, Ortega Smith se ha encarado con él y le ha tirado la botella. Tras esto, de acuerdo con el testimonio del edil de Más Madrid, le ha espetado a la cara: “Ahora, llora”, y empujado los papeles y objetos de la mesa.

Como no podía ser de otra manera, el suceso ha desatado el caos entre los pocos representantes presentes en el hemiciclo a estas alturas. La portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, se ha levantado para exigir al representante de Vox que se disculpase de inmediato, a lo que este se ha negado si Rubiño no se disculpaba primero por los "insultos" que le había proferido. Ante la negativa inicial de Smith de disculparse, el grupo municipal Más Madrid ha amenazado con marcharse de la sala. Finalmente, el portavoz de Vox ha terminado pidiendo perdón por lanzar la botella que, según ha dicho, estaba "vacía" y no le ha "dado"; y Rubiño explicando sus palabras. Tras todo lo sucedido, el presidente de la cámara, Borja Fanjul, ha optado por dar por concluida la sesión y despedir a todos los presentes.

Lo que me ha hecho Ortega Smith en el pleno se llama fascismo. Nunca en los años que llevo en política he vivido una situación tan violenta y de intimidación física y verbal como esta. Es intolerable y tiene que dimitir. pic.twitter.com/j0tWc0QGW6 — Eduardo Rubiño 🏳️‍🌈 (@EduardoFRub) 22 de diciembre de 2023

Almeida considera que debería entragar el acta

En medio del cruce de acusaciones, el alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido la palabra para reprobar duramente la actuación del representante de Vox, que ha calificado de "intolerable", y le ha dicho que debería dejar el acta de concejal.

“Condena sin paliativos de un acto injustificable, de una agresión que nunca ha debido tener lugar en el pleno del Ayuntamiento de Madrid, es un día triste para este Ayuntamiento de Madrid, creo que todos somos conscientes de que los debates son acalorados pero también de la relación cordial que mantenemos”, ha comentado el alcalde en declaraciones a la prensa posteriores.

“Tanto lo que sucedió con el señor Daniel Viondi como lo sucedido hoy con Ortega Smith es absolutamente inaceptable, y exige que ni el señor Viondi tenga el acta ni que el señor Ortega Smith retenga el acta en este momento”, ha añadido Almeida, en alusión a la agresión que él mismo sufrió por parte del exconcejal socialista Daniel Viondi en el primer Pleno del curso, y que se saldó con la expulsión del agresor.

Maestre exige la dimisión de Smith y del presidente del Pleno

Poco después de terminada la sesión plenaria, Rita Maestre, en declaraciones a los medios, ha pedido la dimisión de Ortega Smith, y del presidente del pleno, Borja Fanjul, al que ha acusado de “mantenerse cómplice del agresor” por no expulsarle y permitirle hablar. “En este pleno, bajo la mirada del señor Almeida, bajo la mirada del señor Fanjul, se ha producido una agresión física [...]. Ha intentado, porque para eso sirven las agresiones físicas, coartar su libertad de expresión como concejal. Eso es lo que está detrás de la agresión física, el intento de la extrema derecha de callarnos”, ha añadido.

“Por tanto, al señor Ortega Smith le vuelvo a pedir la dimisión inmediata, porque de la misma manera, en este pleno, otro concejal tuvo que abandonar su escaño porque no estaba cumpliendo con sus responsabilidades, (...), hoy el señor Ortega Smith tiene que dejar ser concejal de Vox en el Ayuntamiento de Madrid”, ha subrayado. Reyes Maroto, la portavoz del PSOE-M, ha coincidido con Maestre en que Ortega Smith debería dejar el acta, aunque la edil socialista ha ido más allá y ha pedido que deje también sus cargos orgánicos en Vox y su acta en el Congreso de los Diputados.

Ortega Smith niega agresión y rechaza dejar el acta

Ortega Smith, por su parte, ha rechazado categóricamente renunciar a su puesto. El representante de Vox se ha justificado de nuevo aludiendo a los insultos recibidos y negando que se haya tratado de una agresión real. "No ha habido agresión ninguna. Y lamento que algunos como el señor alcalde quieran remar políticamente y sacar algún tipo de rédito diciendo ‘es inaceptable esa agresión’. Pero señor alcalde, que es usted abogado del estado, por favor. ¿Qué agresión?”, ha afirmado Smith.

Seguidamente, el portavoz de la formación verde ha subrayado que ni va a dejar el acta de concejal ni va a dejar de "denunciar a esa izquierda echada al norte ni a esa derecha acobardada que no sabe siempre cómo ponerse de rodillas”, para rematar su intervención deseando a los presentes una feliz navidad y a Rubiño “que se recupere de sus graves lesiones”