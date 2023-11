Aleix Espargaró y su hermano Pol son los dos últimos pilotos de MotoGP en ser cercados por Hacienda, que ha decidido sancionarles tras probar que durante varios años no fueron residentes fiscales en Andorra sino en España. En el marco de las dos investigaciones, y según ha podido saber El Periódico de España, del Grupo Prensa Ibérica, agentes de la Agencia Tributaria intentaron ponerse en contacto con ambos hermanos para notificarles el avance de sus pesquisas presentándose sin avisar en el circuito de Jerez y en el Gran Premio de Aragón en 2018, pero ni ellos ni sus representantes habrían permitido que se llegase a producirse tal encuentro alegando que estaban siendo "acosados".

Ahora, en una reciente resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Cataluña (TEARC) a la que ha tenido acceso en primicia este periódico, se ha dado luz verde para que el procedimiento siga adelante contra Aleix, al que se reclama más de medio millón de euros entre deudas y sanciones por el IRPF de 2014 a 2017 tras demostrarse que fue residente fiscal en España y no en Andorra en ese periodo, circunstancia que él siempre ha defendido y sigue defendiendo.

En total, Hacienda le reclama 586.590 euros entre liquidación y sanciones por ese impuesto, aunque, como confirman desde su entorno a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA sus representantes legales, se rebatirá la decisión ante el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC). "Aleix y su familia son felices en Andorra, han hecho su vida allí. Respetamos el trabajo de Hacienda, pero no estamos de acuerdo con sus conclusiones", explican desde el entorno del motociclista.

Por su parte, Pol, que dijo haberse mudado a Andorra en 2014, ha visto cómo Hacienda también ha armado un caso en su contra por, presuntamente, residir fiscalmente en España, algo que él niega. "El actual contencioso con la Agencia Tributaria se basa en cuestiones fiscales de carácter técnico. Discrepamos de la posición adoptada por la AEAT, y es por ello que ya hemos recurrido", explican a este periódico sus abogados, que han decidido elevar el tema ante la Audiencia Nacional.

Más de 200 días en España

Tanto Pol como Aleix Espargaró son, además, firmes defensores de las condiciones de vida en el Principado y nunca han ocultado que su mudanza allí tuvo que ver en un primer momento con una fiscalidad más favorable.

"Es obvio que se generan debates, aunque más morales que legales, porque no estoy haciendo nada ilegal. La gente se cree que no, pero en Andorra también se pagan impuestos, y los pago aquí porque es donde vivo", ha defendido Aleix Espargaró, por ejemplo, en un vídeo publicado este verano. "No voy a volver a España. [...] Aquí mi familia está segura, es algo que valoro mucho, esa sensación de tranquilidad no la teníamos abajo [en referencia a España]. Este país es impresionante, puedes caminar tranquilamente por la calle sin miedo alguno".

Hacienda, sin embargo, considera probado basándose en un calendario que confeccionaron sus inspectores que Aleix Espargaró pasó en nuestro país "nada menos que 204 días en 2014; 206 días en 2015; 189 días en 2016 y 219 días en 2017". La fórmula básica para fijar el país de residencia fiscal se establece en 183 días, es decir, más de la mitad del año.

Además del IRPF, en el caso del que es el piloto más veterano de la actual parrilla de MotoGP la inspección del fisco también "constató la infravaloración de la cesión del derecho a explotar los derechos de imagen y la prestación de servicios de piloto de carreras a una entidad vinculada", razón por la que "se procedió a efectuar el ajuste correspondiente".

En este sentido, lo sucedido podría ser similar, aunque no igual, a lo sucedido con el extenista Juan Carlos Ferrero, un tema que fue publicado en primicia por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA y que actualmente está siendo estudiado por el Tribunal Supremo. En este caso, sin embargo, Espargaró y su mujer son los propietarios de la sociedad utilizada para canalizar su actividad. El piloto habría usado esta empresa, según se explica en la resolución del TEARC, como intermediaria para "infravalorar" el importe de los servicios que prestaba, que, “en esencia, eran sustancialmente idénticos a los prestados por él a la sociedad, que no aportaba ningún valor añadido”.

Vivía en España y tributaba en Andorra

En cualquier caso, la razón de fondo para esta sanción, como ya ha ocurrido antes con otros pilotos como Jorge Lorenzo, que ganó recientemente su caso a Hacienda, o Dani Pedrosa, es que la Agencia Tributaria considera que estos deportistas, que aseguran residir fiscalmente en Andorra o en países con una fiscalidad más favorable, viven y desarrollan su actividad profesional de forma recurrente en España, por lo que deberían tributar aquí las ganancias de su actividad.

Apenas dos meses después de que ese tribunal económico considerase probado que Aleix residió fiscalmente en España entre 2014 y 2017, el piloto publicó en su cuenta de YouTube un videoblog explicando las razones que le han llevado a vivir en Andorra "desde hace 10 años".

El propio Espargaró "no oculta" que, a pesar de que tenían otras opciones, que el atractivo fiscal fue lo que terminó decantando la balanza para mudarse allí, aunque ahora haya descubierto que es un país "con mil cosas para hacer", como Magic Park para los niños" y lugares de "trekking y lagos" para él y para su mujer.

"Estaba a punto de firmar mi primer contrato importante, con Suzuki, y era el momento de irnos a vivir juntos. Teníamos dudas, nos gustaba mucho intentar ir a vivir en América, pero en ese momento nuestros abogados fiscalistas nos propusieron que viniéramos a ver Andorra [porque] a nivel fiscal obviamente era muchísimo más competitiva. Desde pequeño mi abuelo tenía una casa en Bellver de Cerdanya, aquí al lado, y habíamos venido mil veces a visitarlo, por lo que lo conocíamos mucho", explica el actual piloto de Aprilia.

El "acoso" de Hacienda

Dentro de la causa contra Aleix, también se menciona a Pol, su hermano menor, que es también piloto de MotoGP. El día que fueron a notificar al mayor, los agentes del fisco aprovecharon que ambos participaban en el Gran Premio de Aragón que se celebró el fin de semana del 21 de septiembre de 2018 para intentar notificarles el inicio de las respectivas inspecciones, y, de esa forma, evitar que prescribiesen los posibles delitos.

Sin embargo, tanto los pilotos como el agente de ambos, explican los trabajadores de la Agencia Tributaria, se negaron a recibirles en el paddock alegando que “no era momento ni lugar para notificar a nadie”. Ese día, que se produjo apenas unos meses después del fin del periodo investigado —2014 a 2017—, Pol y Aleix Espargaró participaron en el circuito de Motorland y quedaron en 13º y 14ª posición respectivamente.

A pesar de que según su relato estuvieron esperando durante al menos cuatro horas y de que vieron pasar “en bicicleta a un piloto con gorra, gafas oscuras y mono”, les “resultó imposible identificarle” y contactar con él. Para el TEARC, esta actitud del mayor de los Espargaró "pone de manifiesto una conducta evasiva y poco ejemplarizante en flagrante incumplimiento del deber jurisprudencialmente reconocido de colaboración diligente y de buena fe" con los inspectores.

En el informe de lo que sucedió aquel día, los inspectores explicaron que, poco después de su llegada al circuito, y escoltados por agentes de la Guardia Civil, no se les permitió pasar de cierto punto.

“[Nos dijeron] que los [hermanos Espargaró] no iban a comparecer, que no era situación ni momento para notificar a nadie y que dirigiéramos las comunicaciones a la dirección de los pilotos en el Principado de Andorra. [...] Ante su negativa, le expusimos que si los corredores no comparecían en el motorhome nos dirigiríamos a los boxes, donde están las motos, y les esperaríamos allí. Manifestó que eso no podía ser, que eran domicilios constitucionalmente protegidos y que no podíamos acosarles de semejante manera. Llamó a quien dijo era abogado de los hermanos y, tras una larga conversación, insistió en la protección constitucional del domicilio y en que dirigiéramos las notificaciones al domicilio de Andorra. El [colaborador] dijo que iba a llamar a la Guardia Civil para que dejáramos de acosarlos. Le indicamos que no había ningún inconveniente y nos ofrecimos a llamar nosotros”, relataron.

Esa no fue, sin embargo, la única vez que el fisco intentó abordar a alguno de los dos hermanos Espargaró en un circuito de MotoGP ese año. Dos meses más tarde, es decir, en noviembre, Hacienda volvió a intentar notificar presencialmente a Aleix, esta vez en el circuito de Jerez, pero tampoco consiguió su objetivo, aunque al negarse él personalmente los agentes de la Agencia Tributaria le dieron oficialmente por notificado.