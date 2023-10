"No hay ningún dato científico que me diga que no va a llover en 20 años"

Está al frente de la cartera con la que el PP logró el ‘sí’ de Vox para alcanzar la Junta de Extremadura. El consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Ignacio Higuero (Madrid, 1969) ocupó primero la Dirección General de Gestión Forestal Caza y Pesca; y ha sustituido a Camino Limia tras su sonada dimisión, con un no menos sonado aterrizaje por las sanciones que recibió hace ocho años por incumplir la Ley de Caza que tendrá que defender. "Todos cometemos errores. No tengo nada que esconder", dice sobre ese asunto. En su mano estarán no solo la caza o los toros, sino también la gestión de los incendios forestales y los regadíos, que ve como "vida" y "riqueza".

Pregunta: Su aterrizaje en la política ha sido intenso.

Respuesta: Pero está siendo menos duro de lo que pensaba. Tengo un buen equipo detrás y estoy encantado, deseando hacer cosas.

P: Su llegada como consejero ha estado marcado por la dimisión de Camino Limia y sus denuncias sobre Ley de Caza.

R: A Camino le mando un fuerte abrazo y tendrá en mí un amigo para toda la vida. Y sobre el tema de las denuncias, no le doy importancia. Surgieron durante mi actividad empresarial a lo largo de muchos años cazando. Y que en todo ese tiempo solo haya tenido esas dos sanciones porque faltaban dos DNI en el listado de cazadores, que es una sanción administrativa, me parece que no es mucho. Una persona que lleva 20 años conduciendo habrá tenido alguna multa. Nadie es perfecto.

P: Pero usted es ahora el consejero responsable de la Ley de Caza.

R: Fue un error hace ocho años y di la cara, cuando la sanción ni siquiera era a Ignacio Higuero. La sanción era a la empresa Sierra de San Pedro y dije que, como representante, debía venir a mí y la pagué. No tengo nada que esconder.

P: En esa toma de posesión se marcó como objetivo que Extremadura sea la primera potencia de caza en España ¿cómo y qué plazo?

R: Extremadura tiene todo para ser esa potencia de caza. Tenemos un patrimonio forestal y un clima excepcional y buena caza, tanto la profesional que controla el 49% del territorio como la caza social que ocupa el 51% restante. Hay cabida para los dos tipos de caza y los vamos a apoyar. La caza social es fundamental, pero hay que potenciar es el sector profesional, que es el que trae el dinero y la gente de fuera.

P: ¿Y cómo van a hacer eso?

R: Hay que profesionalizar el sector y regular varios aspectos de la ley de caza. Tenemos que cuidar a los profesionales y las empresas y para eso hay que bajar ‘el sandach’, que supera los mil euros por montería. Un profesional no puede vivir si le estamos presionando de esa manera. Corrigiendo cuatro cosas, vamos a hacer de Extremadura esa potencia de caza en dos o tres años, seguro. Necesitamos es que el sector confíe.

P: Hace años que hay una tendencia a la baja en las licencias de caza en Extremadura. ¿Eso le preocupa?

R: Es que al aparecer la licencia interautonómica, hay mucha gente que caza en Castilla y León o en Madrid que no saca la exclusiva de Extremadura porque es más cómodo sacar la otra. Yo veo en las monterías sociales y privadas que hay mucha gente joven que vuelve a la caza. Si hacemos las cosas bien, viene un relevo de cazadores importante, con ganas de hacer las cosas bien.

P: ¿Qué tocará en la Ley de Caza?

R: No mucho. Una cosa es una promesa electoral, que es la bajada de los impuestos de los cotos. Extremadura tiene las tasas más altas de España y debemos poder competir con las comunidades limítrofes, que son Andalucía y Castilla-La Mancha.

P: ¿Prevé cambios en la orden de vedas? ¿Se mantendrá el cupo cero para la tórtola?

R: La orden de vedas no hay que modificarla. Y sobre la tórtola, se mantiene el ‘cupo cero’, pero el año pasado Extremadura autorizó un día la caza adaptativa de la tórtola porque los informes científicos nos dicen que la tórtola se está recuperando en todas las fincas en las que se ha hecho gestión. Extremadura ha cumplido con la gestión en los últimos cuatro años y eso hay que premiarlo. Hay que educar a los cazadores enseñándoles a gestionar, no prohibir.

P: ¿Ha faltado esa educación?

R: Yo creo que sí. Ha faltado saber gestionar nuestro bien, que es la caza.

P: Hay una parte importante de la sociedad contraria a la caza.

R: Pero es una actividad amparada por la ley. Los cazadores somos personas normales y ese discurso en contra de la caza es de personas radicales a las que no les voy a contestar.

P: ¿Está satisfecho con el plan de control poblacional en Monfragüe?

Completamente. Es un plan muy bien diseñado por el equipo de Mercedes Morán, con batidas en terrenos públicos este año sin perros y el próximo año en la totalidad del parque. Tendrá toda la ayuda y el apoyo que necesite desde esta consejería.

P: Camino Limia pidió que se extendiera ya a los terrenos privados.

R: Mejor ir poco a poco, como se ha planificado.

P: ¿Mantendrá las líneas de trabajo que perfiló Limia?

R: Las mismas, porque son las líneas que marcamos conjuntamente con la consejera los tres directores generales que estábamos entonces.

P: Ella resaltó que revertiría «las leyes del ecologismo radical». ¿De qué hablamos?

R: De que no tenemos que dejarnos influir tanto por los ecologistas. Tanto el sector de la caza como el de la pesca mueven mucho dinero en Extremadura y fijan mucha población; y el ecologismo parece ser que no quiere que se fije población ni se cree riqueza en el mundo rural extremeño. Los ecologistas tienen su hoja de ruta y nosotros la nuestra.

P: ¿Y esas hojas de ruta no pueden confluir en ningún punto?

R: Seguro que si nos sentamos con ellos habrá muchos puntos en común. Mi oficina está abierta para sentarme con ellos y llegar a acuerdos razonables. Lo que no puede haber son extremos.

P: Tendrá que lidiar con los incendios forestales de sexta generación. ¿Hay medios suficientes?

R: En los incendios de sexta generación no hay medios suficientes, ni nosotros ni nadie. Por eso hay que trabajar la prevención, para evitar que los incendios sean tan devastadores. También vamos a firmar convenios de colaboración con las comunidades limítrofes para la extinción de incendios.

P: ¿No existen esos convenios? Porque tradicionalmente se ayudan.

R: Hay que revisarlos y buscar soluciones nuevas cada año.

P: ¿Está suficientemente dotado el Infoex? La plantilla tiene unos 800 efectivos fijos frente a los más de 3.000 del Infocam (Castilla-La Mancha) o los 5.000 del Infoca (Andalucía)

Son regiones más extensas. Pero tenemos el mejor servicio, los medios que tenemos y aportamos lo máximo que podemos aportar. El Gobierno tiene que gestionar más cosas.

P: Yo pregunto por el área que la va a tocar gestionar a Ignacio Higuero.

R: Y voy a pelear por tener el Infoex mejor preparado de España y con mejores medios. Destinaremos todos los recursos que tengamos a dotar al Infoex con la tecnología más avanzada para la extinción.

P: Están en ejecución el aeródromo de Mirabel y la obra del nuevo COR de Cáceres, que tiene una segunda fase pendiente. ¿Hay previsión de cuándo se iniciará?

R: El aeródromo va por buen camino. La Administración anterior hizo un enorme esfuerzo, y nosotros remataremos la obra. Sobre la segunda fase del COR, no tengo datos aún. Es una obra más grande y lenta.

P: ¿Cómo hay que hacer la labor preventiva en los montes?

R: Hay que quitar mucho combustible, recuperar los usos tradicionales, como desmontes, poda y pastoreo.

P: Pero hay trabajos de limpieza que no se pueden hacer porque la normativa europea no lo permite.

R: La parada biológica. Tenemos una reunión con la Dirección General de Sostenibilidad, porque no puede ser que la parada biológica paralice tanto tiempo el campo el mundo rural. No es un tema solo de incendios. Los buitres han estado toda la vida y toda la vida se ha trabajado en el campo; así que habrá que llegar a acuerdos que permitan que la gente pueda seguir viviendo allí.

P: ¿Y cómo va a implicar a los propietarios de terrenos privados? Porque la Junta se ocupa de los públicos.

R: Pues manteniendo charlas con ellos para que entiendan que la mejor prevención es tener los montes atendidos. Tienen que gastarse dinero en ello, pero al final es una inversión, porque estamos evitando una desgracia el día de mañana.

P: ¿Pero va a haber algún cambio en lo que se venía haciendo en la gestión de los terrenos forestales?

R: Uno de los objetivos como dijo Limia es el plan de gestión forestal de Extremadura, que va a ser una piedra angular de la legislatura y marcará el guion a seguir durante muchos años. Si trabajamos mucho la prevención, los incendios serán menores. Ese es nuestro objetivo.

P: ¿Ha faltado gestión en los últimos grandes incendios?

R: Yo creo que no. Se unen otros factores, como el calor, la sequía o el combustible.

P: ¿Qué pasa con el regadío de Tierra de Barros?

R: Que no podemos iniciar la obra porque no tenemos firmado el convenio con los regantes.

P: ¿Ese convenio viene a decir es que los regantes asumen su parte?

R: Así es. Y hay que hacerlo con el sobrecoste que hay. Y eso no es culpa de nadie. La obra estaba presupuestada en el 2019 y estamos en 2023, y en ese tiempo se han encarecido los materiales. Estamos deseando que salga porque el regadío de Tierra de Barros es vida y va a fijar población.

P: ¿Se plantean otros regadíos?

R: Vamos a crear primero este y vamos a cuidar los demás que hay. Agua, tenemos.

P: El Guadiana está al 23%...

R: Pero la Confederación Hidrográfica del Guadiana, cuando autoriza una obra de regadío de 15.000 hectáreas, dice que tenemos caudal suficiente para que no nos falte el abastecimiento y poder regar. Son los técnicos los que dan el visto bueno.

P: ¿Su apuesta es crear entonces más regadíos?

R: El agua es riqueza y la riqueza fija población.

P: Pero de nada sirve tener muchos regadíos si hay restricciones por falta de agua como en los últimos años.

R: Tenemos cuencas y pantanos que se pueden intercomunicar; todo con sentido común.

P: ¿Y en un contexto de cambio climático no habría que buscar cultivos con menos demanda de agua?

R: Los nuevos regadíos no gastan tanta agua. Israel tiene menos agua que nosotros y unos regadíos excepcionales. La ciencia ha avanzado y debemos mirarnos en ese espejo. Ayer (el jueves) llovió mucho y hace un mes llovió mucho. Es verdad que hemos tenido un año seco, pero espero que vengan años mejores. No hay ningún dato científico que me diga que no va a llover en los próximos 20 años.

P: Sí dicen que va a llover menos y en episodios más intensos como lo que vivimos ayer o lo que vivimos el año pasado con Efraín.

R: Hace 30 años íbamos a morir ahogados por el gran diluvio y luego se iba a fundir el hielo de la Antártida. Y aquí estamos.

P: Se han ido tomando medidas...

R: Pero es que a mí nadie, científicamente, me ha garantizado que no vaya a llover en los próximos 20 años. Así no abordaríamos estos proyectos tan grandes de regadío. Lo que dicen las confederaciones es que hay agua.

P: El mundo del toro…

R: Un mundo fantástico. Este Gobierno apoya abiertamente la tauromaquia y todo lo que mueve, que son unos 28 millones de euros y más de mil puestos de trabajo. La apuesta es total.

P: ¿Ha sido injustamente tratado?

R: No ha sido tratado con el cariño que lo vamos a tratar nosotros.

P: ¿Cómo se va a materializar eso?

R: Lo vamos a dotar de más presupuesto y vamos a trabajar con el sector para hacer actos culturales para defender el mundo del toro.