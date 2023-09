El coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, que tuvo un papel clave en la actuación policial frente al referéndum ilegal del 1-0 de 2017 en Cataluña, ha obtenido una segunda victoria en el Tribunal Supremo. Su Sala de lo Contencioso-Administrativo ha estimado los recursos que planteó contra tres reales de decretos de nombramiento de generales de dicho Cuerpo que le relegaron en ascensos a general de Brigada a los que decía tener derecho.

El tribunal, en los términos pedidos en las demandas, acuerda la anulación de los nombramientos y ordena la retroacción de los procedimientos para que se emita el informe del director general de la Guardia Civil previsto en el artículo 67.2 de la Ley de Régimen de Personal de la Guardia Civil, que regula las evaluaciones para el ascenso por elección a los empleos de General de Brigada y de Coronel, ha informado el tribunal. El fallo ha sido comunicado a las partes y el contenido íntegro de las sentencias se conocerá en los próximos días.

Fuentes de la Guardia Civil consultadas por este diario descartan, sin embargo, que este fallo vaya a suponer cambio alguno en las expectativas de ascenso del coronel.

Necesidad de informe previo

El nombramiento de un general es decisión exclusiva del Consejo de Ministros, por lo que la reclamación del Supremo va dirigida a obtener que en el informe previo a la decisión del Gobierno se incluya la valoración de Pérez de los Cobos que se obvió en su día. Pérez de los Cobos recurrió porque apenas contaba con unos meses para ascender, ya que alcanza la edad de pase a la reserva en diciembre de 2024.

El pasado mes de marzo, la misma Sala de lo Contencioso-Administrativo estimó su recurso contra la sentencia de la Audiencia Nacional que había confirmado su cese como jefe de la Comandancia de Madrid en mayo de 2020 por parte del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. A principios del pasado mes de agosto se dio cumplimento a esta sentencia con la reincorporación del coronel como jefe de la Comandancia de Madrid, y en el mismo puesto.

Argumentos de Marlaska

En una entrevista concedida en mayo de 2021, el ministro defendió su decisión de no ascenderle a pesar de que Pérez de los Cobos quedó en el puesto número uno de los candidatos que solicitaron la promoción, informó Europa Press. "Los ascensos los decide el Gobierno", comentó Grande-Marlaska, detallando que el procedimiento se estudia en el Consejo de Ministros a propuesta de Interior y Defensa. Según él, que se negara la posibilidad de promocionar a general a Pérez de los Cobos: "no es una excepción ni nada extraordinario. Esto ocurre siempre", enfatizó entonces.

La destitución de Pérez de los Cobos en la Comandancia de Madrid que se anuló el pasado marzo resultó muy polémica en su momento porque el mando fue cesado en mayo de 2020, concretamente un domingo por la noche a los pocos días de declararse el estado de alarma por la pandemia de covid y de que agentes de la Comandancia de Madrid iniciaran una investigación -luego archivada- por orden de una juez sobre la posible conexión de la manifestación feminista del 8-M y la expansión de contagios.

El coronel alegó en uno de sus recursos que su cese era una "directa consecuencia de no haber accedido a realizar un acto abiertamente ilegal", como hubiera ocurrido en el caso de "informar a los responsables políticos del Ministerio de Interior de una investigación sometida a la más estricta reserva".

En un primer momento, el juez de la Audiencia Nacional Celestino Salgado declaró "ilegal" este cese al entender que la motivación no era "real" o, como poco, no se ajustaba "a la realidad". Sin embargo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo dio la razón a la Abogacía del Estado, al considerar que no hubo "desviación de poder" por deberse a una pérdida de confianza. Lo contrario, adujo, supondría eliminar la posibilidad de destituir del cargo de libre designación a un oficial. Finalmente, el pasado 28 de marzo el TS dio la razón a Pérez de los Cobos, confirmando la primera sentencia dictada el 31 de marzo de 2021 por el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo Número 8 de la Audiencia Nacional.