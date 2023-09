El hasta hace unos días concejal de Deportes y Bienestar Animal, Javier Serralvo, presentará su dimisión al cargo y renunciará a su acta como edil del Ayuntamiento de Vila-real, después de sufrir un accidente, en el que solo se vio implicado él mismo y, presuntamente, dar positivo en consumo de alcohol en las pruebas realizadas con el etilómetro por los agentes de la Guardia Civil en el Hospital Universitario de la Plana.

De hecho, el propio alcalde, José Benlloch, ya le retiró sus delegaciones que, por el momento, ha asumido el concejal de Servicios Públicos, Xus Madrigal.

Según ha podido saber Mediterráneo, la noche del pasado 6 de agosto Serralvo salió del festival Arenal Sound para dirigirse a su casa en Vila-real. Todo indica que a la altura de les Alqueries, en la carretera que une esta localidad con Burriana, perdió el control de su moto y cayó, quedando inconsciente. La Policía Local de les Alqueries dio aviso a la Guardia Civil y, como consecuencia de las heridas que sufrió y que le afectaron básicamente a la cara y la cabeza, se le trasladó al área de Urgencias del Hospital de la Plana.

Comunicado

A través de un comunicado remitido a última hora del día, Serralvo explica que como consecuencia del golpe acabó con heridas en nariz y boca, de las que se le intervino en el centro hospitalario. "Estuve ingresado en planta dos días donde se me realizaron varios TAC para descartar posibles secuelas del golpe", señala, a la vez que agradece el trato recibido por el personal sanitario.

Dos décadas en la política municipal Funcionario del Ayuntamiento de Vila-real, Javier Serralvo entró en la política local en el 2003, junto al hoy alcalde, José Benlloch, y la edila Sabina Escrig. Tras dos legislaturas en la oposición, inició su labor de gobierno cuando Benlloch asumió la alcaldía en el 2011. Desde entonces y hasta el día de hoy ha sido, por su carácter afable y con don de gentes, uno de los pesos pesados del PSPV-PSOE en la ciudad. Además de la portavocía del ejecutivo local, ha ostentado, entre otras, las delegaciones de Policía, Hacienda, Fiestas, Personal y Deportes.



Asimismo, asegura que el viernes, 1 de septiembre "se me dio traslado del contenido del expediente de diligencias previas para comparecer en un procedimiento judicial --con juicio rápido en los próximos días-- en relación a la seguridad vial del cual se puede derivar o no sanción por alcoholemia. Al tener conocimiento de ello, e independientemente del resultado final del procedimiento, y tras un periodo de reflexión realizo este comunicado público".

Y añade: "Mi trayectoria política siempre la he desarrollado con la máxima responsabilidad, de servicio público, y con el convencimiento de preservar el prestigio y buen nombre del Ayuntamiento de Vila-real y sus ciudadanos; y siempre lo he hecho como saben quiénes me conocen, desde la honradez y dedicando todo el tiempo posible a las diferentes responsabilidades". Y, precisamente, "por esa misma responsabilidad y para no generar ningún tipo de duda ni especulación, y salvaguardar el buen nombre de la institución, he decidido presentar la renuncia a mi acta de concejal y a las responsabilidades que se derivan de ella, y atender al procedimiento iniciado".

Agradecimientos

En el mismo comunidado, Serralvo agracede "durante estos 20 años de trayectoria política en el Ayuntamiento de Vila-real, el trato y la colaboración de todos los funcionarios municipales tanto de mis delegaciones como del resto de delegaciones municipales que, aunque no han estado directamente bajo mis competencias, siempre me han ayudado a hacer más fácil la gestión diaria en el servicio a la ciudad de Vila-real".

Y concluye haciendo extensible ese agradecimiento al alcalde Benlloch "y mis compañeros de gobierno municipal actual y anteriores la confianza depositada en mi y su colaboración. También agradecer a todos los miembros de los diferentes grupos políticos el trato recibido durante este tiempo y compartir el objetivo de hacer lo mejor para Vila-real. Y también a las diferentes ciudadanos, asociaciones, clubs deportivos, instituciones, medios de comunicación y diferentes organizaciones con las cuales he tenido relación por el cargo de concejal que he desempeñado durante estos últimos 20 años".