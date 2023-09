El Govern no descarta eliminar el requisito del catalán en toda la función pública como pide Vox después de suprimirlo para acceder a una plaza en la sanidad balear: "Ni se descarta ni se deja de descartar, ya veremos". El portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, ha asegurado que esta cuestión "ahora mismo no está sobre la mesa" ni se ha planteado: "Pueden hacer todas las preguntas que quieran, pero otros futuribles no tienen mucho sentido".

En el acuerdo con Vox para la investidura de la presidenta, Marga Prohens, se establece que "modificaremos las normas que supongan una inmersión lingüística, asumiendo que en la comunidad existen dos lenguas oficiales" y, justo después, se añade que "se hará el desarrollo normativo correspondiente para garantizar que el desconocimiento del catalán no penalice en el acceso a la función pública". En este sentido, Costa ha expresado que "cumpliremos con el contrato que tenemos con los ciudadanos y también con el acuerdo firmado con Vox". Catalán en la sanidad El Consell de Govern aprobó el pasado lunes la eliminación del requisito de catalán en la sanidad pública de Baleares como parte de una "estrategia de captación y fidelización de profesionales sanitarios", que pasará a ser un mérito. El Ejecutivo autonómico modificará para ello la ley 4/2016 de medidas de capacitación lingüística en el que se regulan los requisitos de conocimiento de lengua catalana en el Servicio de Salud. "De este modo, los procesos selectivos y de provisión de personal con funciones sanitarias permitirá el acceso de aquellos profesionales mejor calificados, sin que la falta de la acreditación oficial de un determinado nivel de catalán se convierta en un elemento disuasorio a la hora de acceder", aseguran desde la conselleria. Esta medida estaba incluida tanto en el programa de gobierno del PP como en el acuerdo con Vox.