En directo

10:20

El PSOE niega que hayan pactado una Ley de Amnistía en el Congreso

Fuentes socialistas aclaran que no se han comprometido en ningún caso con ERC y Junts a aprobar una ley de amnistía. El acuerdo con los republicanos, explican, pasa por aprovechar la mayoría progresista de la Mesa del Congreso para no impedir la tramitación de una norma de este tipo, pero no para dar su voto a favor.