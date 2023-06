Menos de 48 horas después de que Jaume Collboni fuera investido por sorpresa de ultimísima hora, Barcelona en Comú, que le entregó sus nueve votos, decisivos para su investidura y para que Xavier Trias no fuera alcalde, ha abordado este lunes su papel en el desenlace y el futuro del gobierno de la ciudad. Lo ha hecho Jordi Martí, número dos de la candidatura de Ada Colau y mano derecha de al alcaldesa durante los últimos ocho años, primero como gerente y luego como concejal y teniente de alcalde.

Martí es quien asumió la semana pasada el discurso, completamente taxativo, de que Barcelona en Comú no participaría en una “triangulación” con el PP que convirtiera a Jaume Collboni en alcalde. Tan taxativa era la posición que Martí la defendió el miércoles y la repitió el jueves. Y el viernes, el corte de voz en el que aseguraba que no existía opción alguna de que eso pasara fue reenviado a los medios de comunicación en respuesta a los que dudaban de si algo inesperado se estaba cocinando.

La vida cambia

“Estábamos convencidos de lo que explicamos, pero la vida genera nuevos entornos y tu obligación es preguntarte si lo que vas a hacer cumple el compromiso con los que te han votado”, ha argumentado el concejal de los Comuns, que ha asegurado que la decisión, “llena de contradicciones”, se tomó en Barcelona, “No recibí ninguna indicación, ni una opinión, de Yolanda Díaz”, ha añadido sobre la líder de Sumar.

“Tras empezar a valorarlo el viernes, el sábado llegamos a la conclusión de que teníamos que cambiar. Que entre la posibilidad de facilitar la alcaldía a Xavier Trias o a Collboni era preferible el regalo envenado, como dijo Ada Colau, de entregar los votos a Collboni, porque así sigue viva la posibilidad de un gobierno de izquierdas, que con uno de Trias y Ernest Maragall se hubiera desvanecido”, ha proseguido Martí, que ha considerado que “la credibilidad y la valentía” se demuestran explicando este cambio

Sobre la reunión celebrada el sábado por la coordinadora de Barcelona en Comú, Martí ha relatado: “La duda fue lo mas mayoritario”. Es decir, que no eran pocos los que no veían claro acabar votando a Collboni. De hecho, la coordinadora no tomó la decisión, sino que facultó al grupo municipal para que lo hiciera.

En 2019, las bases de Barcelona en Comú votaron el pacto de gobierno sellado con el PSC a sabiendas que, para que prosperase, los votos de Manuel Valls serían imprescindibles. Esta vez, la decisión de investir Collboni no fue rubricada por la militancia del espacio. “No era necesario”, ha defendido Martí, que se ha escudado en que el reglamento del partido establece que solo se someten a votación los pactos de gobierno pero que las votaciones en el plenario las toma el grupo municipal.

El futuro

Más allá de cómo se cocinó el cambio de posición de Barcelona en Comú, Martí se mostrado convencido de que el espacio compartido en el último mandato con el PSC, como socio de gobierno, y con ERC, como apoyo externo estable, podrá reconstruirse. El concejal ha asegurado que ve perfectamente posible un pacto entre las tres fuerzas para dirigir la ciudad

Sobre la posibilidad de acabar compartiendo el gobierno, ha dicho: “Queremos reconstruir un gran acuerdo de izquierdas de ERC, el PSC y Barcelona en Comú. ¿Hay posibilidades? Creo que todas. Cuando baje el ruido, el tsunami asociado a la investidura, iremos descubriendo que los tres programas con más propuestas en común son estos”.

Martí ha añadido que ese escenario será más o menos posible en función de cómo actúa el nuevo alcalde: “La clave es qué Collboni encontraremos: el de la campaña electoral, que parecía de centro-derecha, o el primer teniente de alcalde disciplinado que aprobaba todos los proyectos de transformación de los Comuns”.

Pacto ‘contra natura’

El concejal se ha mostrado muy crítico con Maragall. Ha argumentado que para los Comuns fue una sorpresa que ERC aceptará cerrar un pacto de gobierno con Trias, que otra cosa hubiera sido que simplemente le facilitara la investidura.

Lo ha considerado una alianza “contra natura”: “No he hablado con Ernest desde la investidura. No entiendo su gesto. No hablaré demasiado de esto porque hasta me duele. Es una persona que representa lo mejor que ha dado el socialismo catalán. No puedo entender que pudiera sentirse satisfecho de ser el primer teniente de alcalde de Trias”.

‘Sottogoveno’ y diputación

Martí ha admitido que un centenar de altos cargos seguirán en el gobierno de Collboni, como explicó el nuevo alcalde en la entrevista que concedió a EL PERIÓDICO, pero ha negado que sean de Barcelona en Comú. Ha afirmado que suponen “un tesoro para la ciudad”, que algunos ya estaban en los últimos tiempos del PSC, en los de Trias en su mandato como alcalde y luego con Colau.

Sobre el pacto de la Diputación de Barcelona, ha abogado también por tejer un pacto de izquierdas con el PSC y ERC. Xavier Trias ha defendido reeditar el acuerdo de Junts con los socialistas en la tercera institución del país. También ERC y Junts podrían intentar sumar, pero se verían derrotados si se repite la aritmética del ayuntamiento, y el acuerdo es entre PSC, Comuns y el PP.