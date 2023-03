Eduardo Zaplana e Ignacio González fueron grabados en Lezo hablando sobre cambios de jueces

El expresidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, y el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, fueron grabados por la Unidad Central Operativa (UCO)de la Guardia Civil durante la instrucción del caso Lezo mientras hablaban sobre fórmulas para influir en la investigación que afectaba al dirigente popular madrileño a través del cambio de jueces. En los mensajes y llamadas intervenidas por la Guardia Civil, publicadas en 2017 tras levantarse el secreto sobre el caso Lezo, se les escuchaba hablar de poner y quitar jueces, de contactar con el fiscal para facilitar el trámite judicial y de pedir al ministro de Justicia que interfiriera en los problemas judiciales del expresidente madrileño.

De hecho, González pidió a varios compañeros de partido que trataran de mediar y despejarle el futuro de nubarrones en los tribunales. Así lo hizo Ignacio González con el expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana, también exministro de Trabajo durante el Gobierno de José María Aznar.

En la conversación con, Zaplana el exjefe del Consell señala a González que "el problema aquí está en la instrucción, Nacho... es que aquí no manda nadie". La desesperación de González, acosado por la investigación de la presunta corrupción en el canal Isabel II queda patente en su respuesta. "Vamos a ver Eduardo, tenemos el Gobierno, el ministerio de Justicia no sé qué y tal, y escucha, tenemos a un juez que está provisional... Tú lo asciendes... Yo le digo, a ver, venga usted, ¿cuál es la plaza que le toca? Onteniente [en referencia a Ontinyent]) , a tomar por el culo a Onteniente y aquí que venga el titular, que ya me apañaré con el titular, coño".

González deja entrever que poner y quitar jueces es una tarea habitual. "Al titular lo quitaron porque era uno, que era aparentemente Rogelio... Y le dan magistrado de enlace en Londres... No sé después gana una pasta, o Roma, vive como dios y el tío no quiere saber nada claro..."

En estas mismas conversaciones grabadas por la UCO es donde Zaplana asevera sobre Rita Barberá que era un "bluf absoluto", que tenía "cinco" personas a su alrededor para que le hiciesen "las cosas". "Ella iba, se reía, se tomaba un whisky con alguno, que eso lo hacía como Dios", concluye.

Las "contradicciones" de Belhot

Zaplana quiere incorporar documentación obtenida en el caso Lezo al juicio del caso Erial que lo sentará en el banquillo a finales de 2023 o principios de 2024. Pero no se trata de estas conversaciones con su homólogo madrileño grabadas por la UCO. Sino la declaración como testigo de su presunto testaferro uruguayo, Fernando Belhot, en el caso Lezo. Y que entonces declaró por escrito que "respecto a don Eduardo Zaplana, tampoco le ha prestado servicio profesional alguno. Sólo intentamos generar líneas de negocio que nunca fructificaron". Y negó haber facilitado "la constitución o venta de una estructura societaria ni en España, ni en el extranjero". Una comunicación por escrito que se contradice con la confesión que realizó en el caso Erial. Belhot entregó 6.734.026,1 euros a la jueza y el Fiscal Anticorrupción del caso Erial que supuestamente pertenecían al exministro de Trabajo. Tras esta confesión y entrega del dinero Belhot pasó de investigado en la causa a testigo. Un cambio de situación que la defensa de Zaplana considera un "pacto ilegal".