El enredo a cuenta del plan antiabortista del Gobierno de Castilla y León va a más. Después de que el presidente, Alfonso Fernández Mañueco, tratara de zanjar la polémica en una comparecencia en la que aseguró que no se actualizará su protocolo para interrumpir el embarazo, distintos dirigentes de Vox a nivel nacional afirman que ese plan se debe poner en marcha en los próximos días y en los términos en los que lo explicó el vicepresidente, Juan García-Gallardo.

“Se trata de una orden de la Consejería de Sanidad, fruto de un acuerdo del consejo de Gobierno de PP y Vox que entendemos que se emitirá en los próximos días. Confiamos en que la orden salga en los términos en los que se acordó. No entiendo la polémica”, aseguró Iván Espinosa de los Monteros, el portavoz en el Congreso. El dirigente, sin embargo, reconoció que sólo en caso de que el PP “dé marcha atrás en lo firmado” evaluarán los próximos escenarios. “Si no se hace así revisaremos el pacto, lo que no quiere decir que rompamos el Gobierno”.

Garriga: "Hay que revisar pactos"

También el líder de Vox en Cataluña y secretario general del partido, Ignacio Garriga, avisó este martes por la mañana de que en su formación revisarán "si seguir o no" en la Junta si no se cumple el acuerdo sobre el protocolo 'provida' que anunció recientemente la Consejería de Sanidad y que asegura que se pactó con el PP antes de la investidura.

"Llegará un momento de establecer un balance del cumplimiento de los acuerdos que se llegaron antes de la investidura, y si no se cumplen tendremos que revisar ese acuerdo y revisar la opción de seguir o no en el Gobierno", ha afirmado en una entrevista este martes en Ràdio 4 y La 2.

Garriga ha subrayado que su partido "exigirá el cumplimiento de un acuerdo llegado en Junta de Gobierno y un acuerdo que llevó a conformar el Gobierno de coalición en Castilla y León", y confía en que el PP lo cumpla.

"Quiero ser positivo, quiero creer que en el PP son gente de palabra, porque han firmado un acuerdo, han firmado un protocolo y lo llevarán a término", ha sostenido al ser preguntado por qué pasaría si no se aplica el protocolo que establece medidas como que los médicos ofrezcan a las embarazadas una ecografía 4D y escuchar el latido del feto.

El dirigente de Vox ha negado que su partido se sienta desautorizado por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que descartó cambios en el protocolo y dijo que "no se obliga a nada" al médico ni a las embarazadas.

"El consejero emitirá la orden"

"Eso está aprobado, el consejero de Sanidad emitirá la orden en las próximas horas, en los próximos días", ha adelantado Garriga, que considera que este protocolo servirá para dar información a las mujeres embarazadas y que el cambio de opinión sobre su embarazo dependerá exclusivamente de ellas, según él.

Sobre el requerimiento del Gobierno central a la Junta de Castilla y León para advertirle de que debe cumplir con la ley de interrupción voluntaria del embarazo, Garriga ha sostenido que es una "campaña de Pedro Sánchez que está evidenciando el miedo que tiene a Vox".

Ha calificado ese requerimiento de absoluto sinsentido, y ha acusado al Ejecutivo central de "estar ocultando el verdadero problema de estas últimas semanas o estos últimos meses, que es que el Gobierno de Pedro Sánchez ha excarcelado a 18 delincuentes sexuales y ha rebajado la pena a más de 160 delincuentes sexuales", en referencia a la conocida como ley del solo sí es sí.