Apenas 12 horas después de que el Congreso aprobara, entre grandes tensiones, la modificación del Código Penal que cambia la tipificación de los delitos de sedición y malversación, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha salido este viernes al paso de las declaraciones de Pedro Sánchez, el jueves, donde aseveró que el 'procés' había "acabado". El 'president' señaló que, tras superar la desjudicialización ahora era el momento de abordar "la cuestión de fondo". Es decir, el referéndum de autodeterminación.

"Nuestra posición es que la mesa de dialogo debe servir para solucionar el conflicto político entre Cataluña y España. Hemos pasado por una primera fase, muy importante, como ha sido intentar revertir toda la arquitectura represiva que, en 2015, diseñó el PP", señaló el republicano, en una entrevista en la Cadena SER. En su opinión, "cuando de manera sostenida gran parte de la población sostiene una reivindicación política, hay que darle una solución política", señaló, antes de reiterar que el siguiente paso sería que cada uno expusiera qué propuesta tiene para superar ese conflicto".

"Lo que no puede pretender Sánchez es que yo renuncie a mis legítimos postulados políticos", dijo Aragonès quien, también, reclamó al líder del PSC, Salvador Illa que "sea respetuoso". El exministro de Sanidad aseveró el jueves que "Cataluña no tendrá un referéndum de autodeterminación" y pidió "coraje y valentía a los partidos independentistas para que digan la verdad". "No hay posiciones absolutas, un poco de calma", sentenció Aragonès.