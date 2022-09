El responsable de Justicia del PP e interlocutor designado para acometer la renovación del Consejo General del Poder Judicial con el Gobierno, Esteban González Pons, ha enviado una carta este viernes por la mañana al ministro Félix Bolaños para retomar la negociación sobre el órgano de los jueces. La intención, según la misiva, es clara: “Aprovechar la oportunidad que nos ha dado la apertura del año judicial” tras el durísimo discurso de Carlos Lesmes.

En la misiva, González Pons reitera que para el PP esta renovación “no es solo una cuestión de nombres y cuotas” y, por eso, insiste en que los candidatos deben cumplir unos requisitos: no proponer por el turno de juristas a jueces que no fueran candidatos respaldados por sus compañeros, y la elección del presidente se hará una vez estén designados los nuevos vocales “sin pactos previos, ni indicaciones externas de ningún tipo”. Tampoco habrá un acuerdo sobre el presidente del Tribunal Constitucional, dice el texto del PP, “sino que será una decisión de los propios magistrados.

Los conservadores proponen una vez más acometer la actual renovación “con el actual sistema”, y registrar de forma simultánea una proposición de ley que firmen todos los grupos que compartan el espíritu de “despolitización” que se tramitaría por el procedimiento de urgencia y que acabaría con la última reforma del Gobierno, para devolver las competencias al CGPJ estando en funciones, además de otras cuestiones como acabar con “las puertas giratorias” o evitar nombramientos en el CGPJ si han desempeñado cargos en la política durante los cinco años previos.

La insistencia en el cambio del sistema de elección no está bien visto dentro del PSOE y el propio Gobierno, donde insisten en que el PP “debe dejar de buscar excusas” y renovar inmediatamente el órgano de gobierno de los jueces.

El interlocutor designado por Alberto Núñez Feijóo termina la carta emplazando al Gobierno a “sentarse” de nuevo y “renovar y regenerar” tanto el CGPJ como el TC: “Nuestra mano está tendida”, zanja González Pons.

Después de la apertura del año judicial no se habían producido más contactos entre los dos grandes partidos. En verano fracasó el intento de negociación tras una primera reunión entre Bolaños y Pons en el Congreso, en el que ninguno movió un centímetro su postura. En realidad, la situación ahora es exactamente la misma. Pero la ventana de oportunidad reside en un nuevo encuentro que hasta ahora no parecía posible.

En el PP hay dirigentes de peso que insisten en que el Gobierno “no busca renovar el Consejo”, “ni puede permitirse un gran pacto con Feijóo en este momento”. En Génova también hay otros cargos que ven posible agotar la última oportunidad, pero reconocen que no cederán en los requisitos que vuelven a incluirse en la carta.

Discurso sin precedentes de Lesmes

El presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo se dirigió en en un discurso sin precedentes,, y en presencial del Rey, a los dos grandes partidos para exigir de una vez por todas que acometan la renovación que está a punto de cumplir cuatro años de mandato caducado. Los dardos fueron en ambas direcciones (al PSOE por haber generado el mayor “estropicio” de la democracia y al PP por estar continuamente poniendo condiciones a una renovación que debe hacerse ya).

Como publicó EL PERIODICO DE ESPAÑA, medio del grupo Prensa Ibérica al que también pertenece este diario, el PP pensaba tomar la iniciativa una vez pasara el pleno del CGPJ del día de ayer atendiendo a las palabras de Lesmes. Además, sectores del PP siguen convencidos de que el Gobierno en realidad no tiene intención de acordar el CGPJ “y solo le importa el Tribunal Constitucional”. Y, por eso, valoraban tomar la iniciativa: para evidenciar al Ejecutivo.