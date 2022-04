La primera reunión del comité de dirección de Alberto Núñez Feijóo ha acabado este lunes con una lista de deberes para los flamantes vicesecretarios, el coordinador general y, sobre todo, la secretaria general, Cuca Gamarra. En la Puerta de Sol estaban pendientes y han seguido la rueda de prensa que Gamarra ha ofrecido en la sede de Génova por si, ante la falta de cuota de poder de Isabel Díaz Ayuso en la cúpula, la dirigente madrileña conseguía lo que lleva meses pidiendo: una fecha para el congreso del PP de Madrid, el origen de todos los males de Pablo Casado.

Feijóo no ha querido concederle todavía esa gracia, aunque la secretaria general ha asegurado, a preguntas de los periodistas sobre el calendario, que el presidente del PP desea organizar los congresos regionales pendientes, "incluido el de Madrid", "de manera muy, muy rápida porque es lo que se necesita". "Pero también tenemos muy claro algo y aprovecho para trasladárselo. Y es que la vida orgánica para nosotros no va a ser la noticia. Ese va a ser el trabajo interno de una organización como es el PP. Nos vamos a centrar en dar las respuestas y soluciones a los problemas que tienen los españoles y para los cuales nos esperan. Esa va a ser la prioridad y dedicándonos al 200%. Lo orgánico es orgánico, lo interno es interno, y los españoles es a los que nos debemos", ha afirmado Gamarra.

La nueva número dos de los populares ha explicado que el presidente del PP ha encargado al coordinador general, Elías Bendodo, y al vicesecretario de organización, Miguel Tellado, que hagan "esta misma semana un análisis de los distintos congresos pendientes", Cataluña y Extremadura, entre otros, para poder hacer un calendario.

Posible fecha: mayo

Ayuso no se olvida de su deseo de tener una fecha (en Sol calculan que se celebrará en mayo) y esta misma mañana de lunes, justo antes de la rueda de prensa de Gamarra, ha hecho declaraciones en las que ha hablado de la estructura que le gustaría que tuviera el partido en Madrid ("muy ágil" y "completamente renovada") y ha apuntado que querría contar con una Oficina de Atención al Ciudadano, para alentar "la participación".

Respecto a su falta de influencia en la composición de la nueva cúpula del partido, Ayuso le ha querido quitar importancia y ha asegurado que "el comité de dirección del partido no es un órgano de representación territorial, no va por cuotas territoriales". "Lo que tiene que hacer el presidente es escoger a los mejores y yo en todo caso las propuestas que le he hecho están ahí representadas y ha respondido perfectamente a todas las sugerencias que le hice y a todas las propuestas que me parecía que eran para mejorar su equipo", ha continuado.

Rollán, un hombre de Feijóo

Ayuso se arroga el nombramiento de Pedro Rollán como vicesecretario de política autonómica y local, aunque el senador es un hombre con una estrecha relación con Feijóo, no con ella. De hecho Rollán, que fue presidente del Gobierno de Madrid cuando Ángel Garrido dimitió para irse a Ciudadanos, no fue incluido en el primer Ejecutivo de Ayuso. Por esa razón Casado le metió en las listas del Senado.

Miembros del PP de Madrid consideran que la dirigente conservadora mantendrá un perfil bajo ante Feijóo hasta que la justicia acabe la investigación sobre los contratos que su hermano firmó con la Comunidad durante la pandemia. Si supera ese obstáculo, advierten, Ayuso volverá a alzar la voz con lo que no le guste.