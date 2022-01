El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha informado de que ha resultado positivo en covid-19 y, aunque se encuentra bien y seguirá trabajando desde casa, ha tenido que suspender su agenda de actos y las reuniones que tenía programadas.

Se trata de la segunda vez en poco más de un mes que el ministro tiene que cancelar su agenda como consecuencia del coronavirus, aunque cuando lo hizo el pasado 16 de diciembre fue por ser contacto estrecho de un positivo.

En esta ocasión, es por haberse contagiado él mismo: "He dado positivo en covid-19. Me encuentro bien y seguiré trabajando desde casa, aunque me veo obligado a cancelar mi agenda de actos y reuniones", ha escrito el responsable de Consumo en su cuenta de Twitter.

He dado positivo en COVID-19. Me encuentro bien y seguiré trabajando desde casa, aunque me veo obligado a cancelar mi agenda de actos y reuniones.



La Sanidad Pública es nuestra mayor protección como país. Quiero dar las gracias a todas las personas que cuidáis de nosotros. — Alberto Garzón🔻 (@agarzon) 23 de enero de 2022

Garzón ha aprovechado además para agradecer su trabajo a los profesionales de la salud: "La Sanidad Pública es nuestra mayor protección de país. Quiero dar las gracias a todas las personas que cuidáis de nosotros".