El líder del PP, Pablo Casado, ha criticado duramente que la agenda de Pedro Sánchez para España consista en abolir la prostitución y derogar la reforma laboral que aprobó el Gobierno del PP y la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como 'Ley Mordaza'. A su entender, el jefe del Ejecutivo debe dejar de "mentir" porque eso no es "más moderado ni es más socialdemócrata" sino "más radical".

En una entrevista en Onda Cero, Casado ha avisado al Gobierno que "no es moderado derogar la reforma laboral o la Ley Mordaza" que, según ha recalcado, Sánchez "ha utilizado un millón de veces" durante la pandemia. Según ha dicho, él lo que no entiende "es la hipocresía".

"¿Por qué me tiene que recetar a mí moderación si no hay otro Gobierno más radical"?", se he preguntado, para añadir que si Pedro Sánchez "quiere girar a la moderación que diga mañana mismo" que "rompe" con Podemos y que "reniega" de los independentistas y Bildu.

A Sánchez se le ha caído "la careta"

Además, ha advertido de que si Sánchez quiere "girar a la centralidad y la moderación" debe cumplir con Europa y, a su juicio, el camino no es derogar la reforma laboral de Mariano Rajoy que ha creado "tres millones de empleos". "Pido a Sánchez que diga la verdad. Lo que dijo va directamente contra el memorándum de la Comisión Europea del 6 de junio de 2021", ha enfatizado, para añadir que el jefe del Ejecutivo "dice una cosa y hace la contraria".

Tras afirmar que la gente ve que a Sánchez se le ha caído "la careta", ha insistido en censurar que la agenda del Gobierno consista en derogar la reforma laboral y la Ley Mordaza o abolir la prostitución "con cinismo y falsedad", en alusión a uno de los casos que se investiga en Andalucía. "Si esa es la agenda que tiene, mejor que deje paso a a otros y gestionemos esta crisis y un país que ha perdido el pulso", ha proclamado.