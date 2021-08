Los esfuerzos de España para sacar a ciudadanos afganos prooccidentales del infierno en que se ha convertido su país no han concluido con la partida de los dos últimos aviones de la base dubaití de Al Minhad hacia Madrid en la mañana de este viernes. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado el inicio de "una segunda fase" de la operación de rescate, en la que "buscaremos otras vías" -ha dicho- y "de forma discreta" para extraer de la zona de peligro a más personas.

Sánchez no ha especificado la forma en que se hará, ni el plazo, ni tampoco cuántos colaboradores de los países de Occidente se han quedado sin poder ser rescatados, pero sí ha hecho un llamamiento a los países de la UE para "trabajar unidos", y lo ha enfatizado: "unidos", en este nuevo empeño. "El Gobierno de España no se va a desentender de aquellos afganos que no han podido salir del país", ha prometido. En este sentido, el Ejecutivo trabaja en el diseño de un nuevo operativo, ha asegurado.

En una comparecencia ante los medios celebrada en el Palacio de la Moncloa, el jefe del Ejecutivo ha resumido en datos la operación de evacuación que se iniciaba en la madrugada del pasado día 19 con el primer vuelo militar de refugiados llegando a la base aérea de Torrejón. Han sido 2.206 personas evacuadas. De ellas, 1671 son colaboradores de las misiones militares y diplomáticas españolas y sus familias, 333 del Servicio Exterior de la UE, 131 del despliegue norteamericano en estos 20 años de ocupación, 50 de la OTAN y 21 de Portugal. Todos ellos han empleado 17 vuelos, 11 de ellos fletados por España.

De los llegados a suelo español, 1.717 han solicitado asilo, según datos del Ministerio del Interior difundidos este viernes.

Éxito en la dificultad

El presidente del Gobierno ha manifestado el agradecimiento del Ejecutivo "a todo el operativo de servidores públicos", militares, policías, diplomáticos, sanitarios y voluntarios, por "el éxito de una operación de la máxima dificultad", en el trabajo de "sacar al mayor número posible de personas sanas y salvas".

"España ha representado con orgullo el corazón y el alma de nuestro continente, de nuestro proyecto común de Europa", ha dicho Sánchez. Y en otro pasaje de su intervención ha remachado el mensaje del éxito: "España lo ha hecho bien, y así ha sido reconocido por todos los países de la UE, las instituciones comunitarias y la prensa internacional".

En alusión a críticas al operativo formuladas por dirigentes del PP, Sánchez no ha desaprovechado la comparecencia para contestar: "Se me hace muy difícil comprender por qué se critica" un operativo que "ha sido celebrado internacionalmente".

En su resumen del trabajo realizado, Sánchez ha incluido una alusión a los principios. el operativo, ha dicho, ha trabajado "por solidaridad humana, en coherencia con los valores constitucionales de la España democrática".

El presidente ha hecho alusión a las explosiones registradas ayer en los alrededores del aeropuerto de Kabul para expresar "la más enérgica condena del Gobierno de España". "En los últimos días hemos sido testigos una vez más por desgracia del horror de la violencia, del fanatismo", ha dicho.