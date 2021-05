Las comunidades autónomas han notificado este jueves al Ministerio de Sanidad 7.960 nuevos casos de Covid-19, 4.234 de ellos diagnosticados en las últimas 24 horas. Estas cifras son inferiores a las del mismo día de la semana pasada, cuando se notificaron 10.143 positivos.

La cifra total de contagios en España se eleva ya a 3.559.222 desde el inicio de la pandemia, según las estadísticas oficiales. La incidencia acumulada en los últimos 14 días por 100.000 habitantes se sitúa en 202,20, frente a 205,52 el miércoles. En las pasadas dos semanas se ha registrado un total de 95.947 positivos.

De los 4.234 contagios, 253 se han producido en Andalucía, 336 en Aragón, 49 en Asturias, 18 en Baleares, 150 en Canarias, 69 en Cantabria, 60 en Castilla-La Mancha, 274 en Castilla y León, 213 en Cataluña, uno en Ceuta, 79 en Comunidad Valenciana, 57 en Extremadura, 113 en Galicia, 1.698 en Madrid, 14 en Melilla, 37 en Murcia, 134 en Navarra, 634 en País Vasco y 45 en La Rioja.

En el informe de este jueves se han añadido 160 nuevos fallecimientos, en comparación con 137 el jueves pasado. Hasta 78.726 personas con prueba diagnóstica positiva han fallecido desde que el virus llegó a España, de acuerdo con los datos recogidos por el Ministerio. En la última semana han fallecido 256 personas con diagnóstico de COVID-19 positivo confirmado en España.

En la última semana han fallecido 256 personas con diagnóstico de Covid-19 positivo confirmado en España: 41 en Andalucía, 12 en Aragón, tres en Asturias, uno en Baleares, seis en Canarias, dos en Cantabria, 26 en Castilla-La Mancha, 19 en Castilla y León, 24 en Cataluña, cinco en Ceuta, cinco en Comunidad Valenciana, cuatro en Extremadura, cuatro en Galicia, 65 en Madrid, cuatro en Melilla, tres en Murcia, 11 en Navarra, 19 en País Vasco y dos en La Rioja.

Actualmente, hay 8.900 pacientes ingresados por Covid-19 en toda España (9.132 el miércoles) y 2.212 en UCI (2.231 el miércoles). En las últimas 24 horas, se han producido 915 ingresos (975 el miércoles) y 1.143 altas (1.319 el miércoles). La tasa de ocupación de camas ocupadas por coronavirus se sitúa en el 7,07 por ciento (7,26% el miércoles) y en las UCI en el 22,10 por ciento (22,25% el miércoles).

Entre el 26 de abril y el 2 de mayo, las comunidades autónomas han realizado 870.047 pruebas diagnósticas, de las cuales 576.851 han sido PCR y 293.196 test de antígenos, con una tasa global por 100.000 habitantes de 1.850,13. La tasa total de positividad se sitúa en el 6,68 por ciento, frente al 6,75 por ciento de la víspera.

"La pandemia va bien"

La incidencia acumulada sigue en descenso, con una nueva bajada de tres puntos, hasta los 202,5 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días, aunque la ocupación en las ucis se mantiene en torno al 22% de pacientes con covid.

Ante estas cifras, el director del Centro de Coordinación de alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón ha dicho que la pandemia "va bien" y parece que desciende la cuarta ola por las medidas que adoptan las comunidades y por la progresión de la campaña de vacunación que cada día genera más inmunes.

Simón ha expresado su preocupación por la alta ocupación en las ucis, con una media global del 22% y con cinco comunidades bajo presión extrema al tener más de un 25 % de pacientes covid: Aragón, Cataluña, Madrid, País Vasco y La Rioja.

Además, Simón ha apuntado que las "medidas" de las comunidades autónomas y la "responsabilidad" de los ciudadanos va a ser suficiente para controlar los contagios de Covid-19 tras el fin del estado de alarma este domingo 9 de mayo.

"Ahora mismo, las medidas disponibles y la responsabilidad de la población es suficiente para controlar los riesgos a los que estamos expuestos ahora", ha señalado el epidemiólogo del Ministerio de Sanidad en rueda de prensa este jueves, en la que ha estado acompañado por la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón.

En cualquier caso, Simón ha recordado que "el fin del estado de alarma no implica el fin de las medidas de control". "Las medidas individuales se tienen que seguir aplicando y las comunidades van a seguir aplicando muchas medidas que les permiten controlar la transmisión", ha apuntado.

En este punto, ha insistido en que "hay herramientas suficientes para controlar la incidencia acumulada", pero ha reconocido que "no deja de ser una preocupación", aunque no ha ofrecido un pronóstico. "No porque no existan herramientas sino por una falsa percepción de lo que implica el fin del estado de alarma. No se puede descartar nada en cuanto a la evolución de la pandemia", ha precisado.

Pese a esta afirmación, ha sostenido que "todo da motivos para pensar, y los modelos así lo indican, que la evolución no va a ser como antes de que comenzara la vacunación". "Pero no se puede descartar nada", ha remachado.

Al igual que Simón, Calzón ha defendido que "hay muchísimas medidas para controlar los contagios y que no vulneran los derechos fundamentales", como el documento conocido como 'semáforo' que "recoge todo un paquete de medidas en función del escenario epidemiológico".

En este mismo sentido, Simón ha argüido que "hay medidas para todas las situaciones". "Las hay más potentes para las situaciones con más incidencia y por lo tanto más riesgo. Pero yo no plantearía líneas rojas comunes, lo que hay que hacer es una correcta evaluación del riesgo en cada territorio. Si actuamos a tiempo en territorios más pequeños se puede controlar y evitar que el impacto sea mucho mayor y afecte a territorios más amplios", ha añadido al respecto.

Por último, el director del CCAES ha resaltado la necesidad de ser prudentes con la aplicación del estado de alarma. "Estamos afectando derechos fundamentales. Tenemos que limitar estas medidas al mínimo necesario. Hay que ser muy prudentes y tener mucho cuidado con los tiempos en los que se aplica", ha concluido.