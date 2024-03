Macron insiste en "no descartar" el envío de tropas de países de la OTAN a Ucrania

"Hemos puesto demasiados límites en nuestro vocabulario". El presidente francés, Emmanuel Macron, ha insistido este jueves en su estrategia de no descartar ninguna opción respecto a la guerra de Ucrania, incluso el envío de soldados de países de la OTAN en el país invadido. "Asumo el hecho de haber hablado de esta posibilidad", ha dicho en una entrevista televisiva en el Elíseo. Pese haber generado cierta discordia entre sus aliados occidentales, el dirigente centrista ha ratificado sus polémicas declaraciones del 26 de febrero. Y ha intentado explicarse sobre la lógica de esas palabras —basadas en la "ambigüedad estratégica", según Macron— en aras de frenar las ambiciones de Rusia.

"No estamos seguros de hacerlo. No estamos en esta situación actualmente, pero no descartamos de momento esta opción", ha respondido el presidente después de que los periodistas de TF1 y France 2 —las dos principales cadenas en el país vecino— le preguntaran sobre un posible envío de soldados franceses en territorio ucraniano, lo que podría convertir a esta potencia nuclear en un país cobeligerante. A pesar de no haber excluido ninguna posibilidad, Macron ha defendido que "Francia es un país de paz". "Nunca llevaremos a cabo una ofensiva, nunca llevaremos la iniciativa", ha añadido.

"Para lograr la paz en Ucrania, no podemos ser débiles y debemos hacer frente a la situación con lucidez, determinación y valentía", ha manifestado el inquilino del Elíseo. Durante su entrevista, ha reconocido las actuales dificultades del ejército ucraniano: "La contraofensiva no se pasó como esperábamos. La situación resulta difícil para los ucranianos, ya que tienen un número limitado de hombres ante una Rusia que es un país más grande".

Viaje el viernes a Berlín

Tras haberse caracterizado en 2022 por su actitud dialogante respecto a su homólogo ruso, Vladímir Putin, la posición de Macon cambió progresivamente. Actualmente, mantiene uno de los discursos más combativos. "No seamos cobardes", afirmó la semana pasada desde Praga. Sin embargo, este tipo de declaraciones no han gustado al canciller alemán, Olaf Scholz, menos lenguaraz que Macron, aunque Alemania aporta una ayuda militar a Ucrania mucho más cuantiosa que la de Francia. Han enturbiado las relaciones entre París y Berlín, que ya no pasaban por su mejor momento. Macron se reunirá este viernes en la capital alemana con Scholz y el primer ministro polaco, Donald Tusk. Uno de los objetivos del encuentro será limar las diferencias en el eje francoalemán.

Al no haber descartado el envío de tropas, el presidente también generó confusión y cierto miedo entre los franceses. El 76% de ellos se oponen a esa opción, según sondeos recientes. Por este motivo, Macron ha intentado explicarse respecto a las consecuencias de una victoria de Moscú. "Si Rusia acabara ganando la guerra, la vida de los franceses cambiaría. Ya no tendríamos seguridad en Europa", ha afirmado. "La credibilidad de Europa se vería reducida a cero", ha añadido sobre una eventual repercusión geopolítica de una derrota de Kiev y, por extensión, del bloque occidental.

"El presidente da miedo"

Dos años después del inicio de la invasión rusa —y en un momento de cierto cansancio en las opiniones públicas occidentales respecto a la guerra en el este de Europa—, no está claro que Macron con estas palabras logre convencer a la mayoría de los ciudadanos de su país. También corre el riesgo de alimentar las disensiones con los partidos de la oposición, a pesar de que en Francia hubo cierto consenso en 2022 y 2023 sobre la necesidad de apoyar al país invadido.

Estas mayores discrepancias ya se reflejaron el martes en un debate en la Asamblea Nacional sobre el nuevo acuerdo de seguridad entre París y Kiev. La ultraderecha de Marine Le Pen se abstuvo y dos de las formaciones de izquierdas (Francia Insumisa y Partido Comunista) votaron en contra. "El presidente da miedo", ha criticado este jueves por la noche Jean-Luc Mélenchon, líder de la izquierda insumisa. "Macron echa leña al fuego de un potencial conflicto mundial con una finalidad electoral", ha insistido el conservador Éric Ciotti, presidente de Los Republicanos (LR, afines al PP).