El Parlamento Europeo ha expresado este jueves su condena de la inhabilitación en Venezuela de la candidata opositora María Corina Machado, reclamando que la Unión Europea incremente las sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro y adopte medidas contra los jueces el Tribunal Supremo responsables de la inhabilitación. Aprobada con 446 votos a favor, 21 en contra, y 32 abstenciones, la resolución de la Eurocámara "condena firmemente" los intentos de sacar de la carrera presidencial Machado, que arrasó en las primarias opositoras, y denuncia las "agresiones, presuntas desapariciones forzosas y detenciones y las órdenes de detención" contra miembros de su equipo.

Los eurodiputados exigen a los Veintisiete que mantengan e "intensifique" las sanciones impuestas al régimen de Nicolás Maduro "hasta que exista un compromiso claro y permanente, en consonancia con el Acuerdo de Barbados, de defender las normas democráticas básicas". En este sentido, reclaman nuevas sanciones contra los jueces del Tribunal Supremo de Venezuela implicados en los intentos de vetar a Machado de las próximas elecciones presidenciales, previstas para finales de año en el país sudamericano, así como contra miembros de las fuerzas de seguridad responsables de abusos sistemáticos contra la disidencia al 'chavismo'.

El Parlamento Europeo sostiene que la UE no debe considerar mandar ninguna misión electoral a Venezuela hasta que "no haya claras y creíbles garantías" de que se respeta íntegramente los acuerdos de Barbados y la hoja de ruta electoral, apuntando que debe permitirse la participación de Machado y reinstaurar a los políticos inhabilitados. La resolución sigue al debate parlamentario en Estrasburgo esta semana en el que la comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, pidió el cumplimiento del acuerdo de Barbados para avanzar en unas elecciones presidenciales "libres y transparentes" a finales de año. La comisaria sueca criticó a las autoridades de Venezuela por la persecución de la oposición en el país, asegurando que el régimen de Maduro no puede elegir a sus rivales en las elecciones presidenciales. En todo caso se abrió a mandar observadores europeos si participa la oposición, en referencia a la situación de Machado.