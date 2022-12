La Guarida de los Leones, el Batallón Balata y la Cueva Negra: así son las nuevas milicias palestinas

Decenas de hombres enmascarados marchan por la ciudad vieja de Nablus, en la Cisjordania ocupada. Ataviados de negro de pies a cabeza, muestran sus armas con orgullo. En la frente, llevan un mapa de Palestina, de la Palestina que se extiende desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo. Sobre sus ojos, se puede leer en árabe "Batallón Balata". No son más de 70 jóvenes pero transmiten un claro mensaje. Caminan junto a miembros de la Guarida de los Leones, aunque ambos grupos han nacido con el mismo objetivo: resistir a la violencia israelí. En el año más letal para los territorios ocupados palestinos con más de 165 muertos por fuego israelí, ellos lo tienen claro. "El enemigo solo entiende el lenguaje de la sangre y las balas", han declarado en un comunicado.

Hace un par de meses, esas balas israelís también acabaron con la vida de varios de los líderes de este nuevo grupo. Otros se entregaron a la Autoridad Palestina (AP) por miedo a ser asesinados. Las autoridades hebreas dieron a la Guarida de los Leones por neutralizada. El pasado fin de semana decenas de hombres salieron a las calles para recordarles que siguen ahí y que no paran de sumar nuevos miembros. El contexto de violencia que sufre Cisjordania desde la pasada primavera ha facilitado la proliferación de nuevos grupos militantes dispuestos a pagarles con la misma moneda. Los ataques con disparos contra los puestos de control y los asentamientos israelís llevan la firma del Batallón Balata, la Guarida de los Leones o la Cueva Negra.

Desconocimiento

Con cada vez mayor popularidad, nadie sabe mucho sobre estos nuevos grupos. Y eso atemoriza a Israel, un país obsesionado con la seguridad. La mayoría de sus miembros son hombres jóvenes nacidos en la violencia de la ocupación y hartos de ella. Los funcionarios palestinos afirman que el primero de ellos, la Guarida de los Leones con base en Nablus, era un grupo de cuatro jóvenes militantes inicialmente movidos por la ira ante las invasiones de los colonos israelís y los enfrentamientos con el Ejército. No son uniones vinculadas a las facciones palestinas ni tampoco a la impopular AP. Tal vez por ello cada vez reciben más apoyo público.

عاجل فلسطين المحتلة

في تطور لافت.. مقاتلي مجموعة عرين_الأسود يظهرون بعرض عسكري مهيب في مدينة نابلس بعد أشهر من المواجهات والمعارك التي خاضوها ضد الاحتلال الصهيوني، وظن فيها المحتل أنّه هزمهم وأوشك أن يقضي عليهم. pic.twitter.com/TdwVfkEFLs — بلال برجي (@BrjyBlal) 10 de diciembre de 2022

No se sabe cuántos miembros congregan ni quién los financia o les provee de armas. La mayoría se concentra en los campos de refugiados de Jenin y Balata y en la ciudad de Nablus, localidades sometidas a incursiones militares constantes. Estos grupos no tienen un objetivo político articulado más allá de luchar contra la ocupación israelí. Y es que este 2022 ha sido el año más mortífero para los palestinos desde hace un lustro. Sólo en los territorios ocupados al menos 165 palestinos han sido asesinados por fuego israelí. Entre ellos, se cuentan combatientes de estos nuevos grupos pero la mayoría son civiles. La cifra de víctimas aumenta al sumarle los 49 muertos en la Franja de Gaza durante la ofensiva israelí de agosto.

Posible escalada

En un raro gesto, el impopular presidente palestino, Mahmud Abás, ha decidido desmarcarse de esta nueva ola de oposición. "No apoyo la resistencia palestina armada, pero eso podría cambiar", dijo el pasado miércoles al medio saudí Al Arabiya. Pero, aún así, reconoció los motivos que han llevado a los palestinos a alzarse en armas. "El pueblo [palestino] está siendo oprimido y oprimido y oprimido hasta el punto de explotar, se está haciendo que los palestinos pierdan la paciencia", añadió. Abás siempre ha sido mayor partidario de lo que él llama "resistencia popular" en lugar de la lucha armada, yendo en contra de la posición de algunos miembros de su partido, Fatah, y del público palestino. Una encuesta del Centro Palestino de Investigación de Políticas y Encuestas muestra esta semana que el 72% de la sociedad apoya los ataques armados contra los israelís.

Muchos llevan meses hablando de una posible tercera intifada. La violencia israelí no se detiene tras docenas de semanas con incursiones militares diarias, campañas de arrestos masivos y ataques impunes por parte de los colonos israelís. Además, la formación del gobierno más radical de la historia de Israel con miembros de la extrema derecha amenaza con caldear el ambiente aún más. El arsenal militar de estos grupos es insignificante en comparación con el poderoso Ejército israelí, pero la situación no para de empeorar, así que estos jóvenes sienten que no tienen nada que perder. La escalada parece inminente.