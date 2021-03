¿Por qué es tan importante el Canal de Suez?

El bloqueo del Canal de Suez después de que el buque portacontenedores 'Ever Given' quedara encallado no es solo un accidente del transporte marítimo. Por esta vía de unos 160 kilómetros pasa una parte importante de todo el comercio mundial. Uno de las mercancías de más importancia es el petróleo, cuya cotización se ha disparado ante el temor a escasez en el suministro.

¿Qué es el Canal de Suez?

Construido entre 189 y 1869 bajo la batuta del francés Ferdinand de Lesseps, se trata de una vía de paso artificial de unos 190 kilómetros que conecta el mar Mediterráneo con el Mar Rojo, con una longitud que es más del doble de la del Canal de Panamá, por ejemplo, otro de los grandes atajos del transporte marítimo mundial. Acorta el viaje entre el Atlántico Norte y el océano Índico o entre Europa y el sur de Asia. Se encuentra en el istmo de Suez, en Egipto y divide África y Asia. Algunas rutas se acortan incluso en más de 8.000 kilómetros, al evitar tener que dar un rodeo a toda África. En 2015, finalizó una polémica ampliación del canal.

¿Qué tipo de transporte puede pasar?

Esta vía de peaje permite el paso de barcos de hasta 20 metros de calado o 240 000 toneladas de peso muerto y una altura máxima de 68 metros por encima del nivel del agua. Las limitaciones que impone el canal egipcio son menos restrictivas que las del canal de Panamá, lo que había llevado a este último a quedarse atrás en la pugna por convertirse en la vía preferida por los buques. En algunos casos, los barcos deben descargarse para poder transitar.

¿De quién es este tramo de circulación de buques?

En 1956, el presidente egipcio, Gamal Abdel Nasser, nacionalizó el canal, hasta entonces gestionado por el Reino Unido y Francia. Fue el preludio de una crisis internacional que supuso, tres meses más tarde, el ataque a Egipto por parte de Israel, Francia y Reino Unido. Durante las guerras árabo-israelís de 1967 y 1973, el canal sufrió daños, cierres, reparaciones y puestas en servicio sucesivos a lo largo de su historia. Cada día un promedio de 50 barcos atraviesan el canal contra tres en 1869. Las autoridades egipcias tienen sobre la mesa un proyecto para doblar el tráfico hasta situarlo en 10 barcos al día en el 2023.

¿Por qué esta tan importante esta vía de paso?

El Canal de Suez es una de las rutas comerciales más utilizadas del mundo. La autoridad que los gestiona asegura que a través de esta vía circula un 10% del comercio marítimo internacional. Cada día un promedio de 50 barcos atraviesan el canal contra tres en 1869, cuando fue inaugurado. Las autoridades egipcias tienen sobre la mesa un proyecto para doblar el tráfico hasta situarlo en 100 barcos al día en el 2023. Una parte del transporte es de petróleo. Por esta vía circula aproximadamente ente el 2% y el 3% de la oferta mundial de crudo. De ahí que la cotización se haya disparado, aunque este jueves ha empezado a moderarse. Pero el impacto es sobre otras materias primas, lo que ha hecho subir el precio ante la preocupación de las empresas, que temen un aumento de costes ante unos márgenes que ya tienen muy erosionados por efecto de la crisis del coronavirus.