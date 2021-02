El primer ministro británico, Boris Johnson, se mostró este martes "muy optimista" con que el Reino Unido habrá salido en junio del confinamiento impuesto en enero pero pidió a los ciudadanos "prudencia" y que respeten las fases previstas de la desescalada.

En declaraciones a la prensa durante un acto en Londres, Johnson admitió, no obstante, que "no es posible garantizar" totalmente que funcione el plan de cuatro etapas anunciado este lunes, y que comienza con el regreso de los niños a la escuelas el 8 de marzo y concluiría con la reapertura total de la sociedad no antes del 21 de junio.

Por su parte, el ministro británico de Sanidad, Matt Hancock, dijo que la población debe "poner de su parte", vacunándose y acatando las normas, que se irán suavizando de manera progresiva.

Certificados

Johnson reveló además que el Gobierno estudiará la emisión de unos polémicos "certificados de estatus de covid", que permitirían demostrar que uno ha sido vacunado o que cuenta con un test negativo a fin de poder acceder a ciertos recintos cerrados, como un pub o un teatro.

El primer ministro y líder conservador británico, que previamente había desechado esta idea por ser demasiado intervencionista y potencialmente discriminatoria, dijo hoy que debe ser considerada para facilitar la reapertura de la economía, aunque reconoció que plantea "cuestiones éticas".

"No podemos discriminar a gente que no puede recibir la vacuna, dado que puede haber una razón médica, y otras personas quizás la rechacen por convicción propia, aunque creo que es un error", afirmó.

Hasta ahora, el Ejecutivo solo había aceptado consensuar a nivel internacional un certificado anticovid que posibilitara reanudar los viajes.

Objeciones

El llamado Grupo de Recuperación de covid, integrado por diputados conservadores críticos con las restricciones impuestas por la pandemia, considera "muy lento" el desconfinamiento planteado por Johnson, que solo contempla la reapertura parcial de la hostelería y la restauración a partir de mediados de abril.

Su presidente, Mark Harper, dijo hoy que el Gobierno ha basado su calendario en estadísticas "dudosas", que asumen una aceptación de la vacuna "más baja que la real", y lamentó, en todo caso, que el país deba verse "lastrado" por quienes "deciden no inmunizarse".

La portavoz de Economía de la oposición laborista, Anneliese Dodds, avisó por su parte de que el Ejecutivo "hundirá la economía" si, al presentar los Presupuestos Generales del Estado, el próximo 3 de marzo, no prorroga el programa de protección de empleo, después de que la tasa de paro se situara a finales de 2020 en un 5,1 %, la más alta desde 2015, según datos difundidos hoy.

Esperanza

Tras conocerse el plan de desescalada, varias aerolíneas y turoperadores, como EasyJet, Thomas Cook y TUI, han registrado aumentos significativos de las reservas de vuelos y de paquetes vacacionales para el verano a destinos como España, Portugal, Grecia, México y República Dominicana.

Una encuesta de YouGov publicada hoy indica además que un 46 % de la población apoya el ritmo de desconfinamiento impuesto por el Gobierno, frente a un 26 % que lo ve demasiado rápido y un 16 % que lo considera lento.

En declaraciones a Efe en el centro de Londres, el joven Daniel Regi opinó que "es mejor aliviar el confinamiento del país paso a paso que decir: 'Venga, todo el mundo a salir'".

"Hacemos primero las escuelas, luego las tiendas no esenciales, así que creo que está bien", declaró, para añadir que ansía "poder jugar al fútbol y quedar con los amigos, volver a la normalidad de nuevo".

En la misma línea, otro joven que paseaba por una semivacía arteria comercial de Londres, Aakash Anand, consideró que hay que avanzar a medida que se vacuna a la población: "Me parece perfecto que vayan desescalando poco a poco y no de una tirada. Tiene que ser gradual y la gente se tiene que ir adaptando", dijo a Efe.

Los últimos datos oficiales confirman que el Reino Unido ha superado el pico de la tercera ola de la pandemia, al registrarse 548 muertes y 8.489 contagios en 24 horas, lo que suma un descenso del 28,4 % y el 11,8 %, respectivamente, en los últimos siete días, respecto a los siete días precedentes.