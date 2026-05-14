Relájate en el oasis bañado de arte de Ibiza Gran Hotel, la Escapada perfecta de primavera

Con la llegada de mayo y los anhelados puentes de primavera, Ibiza Gran Hotel se presenta como el refugio perfecto para quienes buscan una escapada exclusiva que combine tranquilidad, arte y lujo. Situado en el corazón de la isla, el hotel se ha convertido en un destino ideal para disfrutar de un respiro único, alejado del bullicio y rodeado de belleza natural y artística. Este año, Ibiza Gran Hotel invita a los viajeros a vivir una experiencia sensorial completa, donde la serenidad del Mediterráneo y la calidez de la isla se fusionan en un oasis de bienestar y arte en Ibiza ciudad.

Ibiza Gran Hotel es una invitación a disfrutar de la tranquilidad de sus espacios, relajarse en su spa o explorar la isla. / Ibiza Gran Hotel

Deluxe Suites, espacios amplios y luminosos que ofrecen vistas privilegiadas

Los huéspedes pueden disfrutar de las renovadas Deluxe Suites, espacios amplios y luminosos que ofrecen vistas privilegiadas y una atmósfera de lujo mediterráneo contemporáneo. Cada detalle ha sido cuidadosamente diseñado por el estudio de la reconocida interiorista Sandra Tarruella, para ofrecer una experiencia envolvente, desde los materiales naturales que evocan la esencia de Ibiza hasta las terrazas privadas que permiten conectar con el entorno de forma única.

El Open Spa, uno de los principales atractivos del hotel, ofrece más de 1.300 m² dedicados al bienestar, donde los huéspedes pueden disfrutar de tratamientos exclusivos que revitalizan cuerpo y mente. Con un circuito de hidroterapia de vanguardia, masajes terapéuticos y una carta de tratamientos faciales de lujo, el spa se convierte en el lugar ideal para relajarse tras un día de exploración por la isla o simplemente para desconectar por completo.

El restaurante con estrella Michelin La Gaia en Ibiza Gran Hotel ofrece una propuesta mediterránea contemporánea de alta cocina. / Ibiza Gran Hotel

El restarante La Gaia, una estrella Michelin

La oferta gastronómica de Ibiza Gran Hotel complementa esta experiencia de lujo con una variedad de opciones que satisfacen todos los paladares. Desde el restaurante con estrella Michelin La Gaia – Ibiza Gran Hotel, que ofrece una propuesta mediterránea contemporánea de alta cocina, hasta el ambiente relajado y sofisticado de Musa, el lugar perfecto para disfrutar de cócteles y tapas mientras se contempla la vibrante atmósfera de la isla.

Además, con el buen tiempo y los puentes de mayo, Ibiza Gran Hotel se convierte en el lugar perfecto para una escapada corta, ofreciendo tanto descanso como actividades exclusivas para aquellos que buscan vivir la isla en su máximo esplendor. Ya sea para disfrutar de la tranquilidad de sus espacios, relajarse en su spa o explorar la isla, el hotel asegura una experiencia inolvidable en un entorno único y lleno de arte.