Ibiza Gran Hotel reabre en 2026 con una experiencia renovada que fusiona lujo y esencia mediterránea

En su decimonovena temporada, Ibiza Gran Hotel reafirma su posición como referente del lujo en la isla con una propuesta más fresca y contemporánea. Inspirado en la serenidad del Mediterráneo, ofrece una experiencia envolvente en la que cada detalle invita a desconectar y disfrutar.

Este año destaca la renovación integral de las suites de la quinta planta, The Gran Floor, que combinan confort y elegancia contemporánea. La remodelación del espacio y el interiorismo, a cargo del estudio de Sandra Tarruella, trasladan la esencia de la isla al interior, apostando por materiales naturales y una estética luminosa. La oferta gastronómica y de bienestar también evoluciona con nuevos conceptos y mejoras clave en espacios como el Open Spa y sus cabinas de tratamiento, elevando la experiencia global del huésped.

Espacios que dialogan con el entorno

El diseño de los espacios ha sido concebido para integrarse de forma natural con el entorno mediterráneo. El lobby se convierte en el corazón del hotel, articulado en torno a un impresionante atrio de cinco alturas, donde la piedra, las líneas verticales y una paleta de tonos claros potencian la entrada de luz natural.

Al acceder a este amplio espacio, Posidonia, una escultura maciza de tres toneladas, da la bienvenida a los visitantes. El artista Joan Costa explica que la obra hace referencia a las praderas marinas de posidonia, fundamentales para la preservación de las limpias aguas turquesa del Mediterráneo balear.

Posidonia, una nueva escultura maciza de tres toneladas que da la bienvenida en Ibiza Gran Hotel. / Ibiza Gran Hotel

Una quinta planta renovada con suites de ensueño

Completamente nuevas, las trece Deluxe Suite de la quinta planta son estancias amplias y luminosas de aproximadamente 95 m², concebidas como una evolución de la Gran Suite Dalt Vila. Se abren a terrazas con vistas privilegiadas y priorizan la conexión con el exterior, incorporando materiales como piedra natural Cenia y madera de roble, que refuerzan su identidad mediterránea.

Variedad gastronómica

La oferta gastronómica acompaña cada momento del día con propuestas pensadas para disfrutar sin prisas: desde The Grand Breakfast hasta Mirai Pool Restaurant, pasando por la cocina japonesa de Zuma Ibiza y la italiana de Cipriani Ibiza.

Propuesta con estrella

En el corazón de todo, La Gaia - Ibiza Gran Hotel brilla como el restaurante con estrella Michelin, que mantiene su reconocimiento un año más gracias a la excepcional cocina mediterránea contemporánea de Óscar Molina, quien destaca por su enfoque en el producto local y los sabores auténticos de la isla. Además, La Gaia sigue consolidándose como un referente culinario con la distinción de dos soles Repsol, reafirmando su excelencia gastronómica y su compromiso con ofrecer una experiencia única.

El espacio, rediseñado por el estudio de Sandra Tarruella el año pasado, combina materiales naturales, arcos y volúmenes que generan intimidad y armonía. Destacan las piezas artesanales que acompañan la experiencia, como los jarrones creados por el maestro alfarero Adrián Ribas Escandell, de Alfarería Sa Teulera, así como parte de la vajilla de María B. Ceramics, colaboradores que convierten cada plato en una expresión artística singular.

Epicentro social

Para terminar el día o compartir un momento especial, Musa es el lugar ideal, ubicado junto al lobby, donde coctelería, diseño y pequeñas elaboraciones se combinan en una propuesta desenfadada y atractiva. El diseño del espacio, inspirado en las fotografías de Tony Keeler de la Ibiza de los años 70, combina una gran precisión formal con una calidez que invita a prolongar la experiencia.

Escena nocturna

La experiencia continúa al caer la noche con Casino de Ibiza, Club Chinois y Socialista Ibiza, tres espacios que elevan la oferta de entretenimiento nocturno del hotel. Juego, música, sofisticación y exclusividad se combinan para ofrecer noches memorables en un entorno único.

El santuario de bienestar en Ibiza

El Open Spa de Ibiza Gran Hotel es uno de los santuarios de bienestar más completos de la isla, con más de 1.300 m² dedicados a revitalizar cuerpo y mente.

El espacio se articula en distintas zonas que se complementan entre sí, como un circuito de hidroterapia con piscinas climatizadas de hidromasaje, contrastes térmicos, hammam, sauna y duchas de aromas que invitan a dejar atrás el ritmo frenético y reencontrarse con uno mismo; áreas de rituales y tratamientos pensados para la relajación profunda; y el espacio Open Beauty by Maisolence, con servicios de peluquería y cuidado personal.

Además, el hotel ha renovado las cabinas de tratamiento para ofrecer una experiencia más serena y agradable, donde cada detalle está pensado para el bienestar físico y emocional.

Un referente de lujo y exclusividad

Con una oferta renovada en todas sus áreas, Ibiza Gran Hotel se consolida como uno de los destinos más exclusivos de la isla. Este hotel de arte independiente de cinco estrellas Gran Lujo equilibra la energía social de Ibiza con una atmósfera más serena, centrada en el diseño y con vistas panorámicas a la marina, situando a los huéspedes cerca de reconocidos restaurantes y de la vibrante vida nocturna.