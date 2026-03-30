La incertidumbre marca el paso al sector de la construcción

La guerra de Irán afecta a toda Europa e Ibiza y Formentera no están al margen ya que también están empezando a sufrir el encarecimiento de infinidad de productos, como el petróleo, un precio que repercute en prácticamente en todos ámbitos.El transporte de mercancías es uno de los sectores más perjudicados cuyos aumentos de costes se verán reflejados en otros como la construcción. La presidenta de la Asociación de Constructores de Ibiza y Formentera, Consuelo Antúnez, explica que, de momento, «el encarecimiento del petróleo no se ha trasladado con toda su intensidad a las obras en marcha, aunque sus efectos serán inminentes. El aumento de los fletes marítimos, anunciado por las navieras, y el incremento del precio del gasoil que soportan los transportistas repercutirán en el coste final de los materiales».

Al transporte se suma el fuerte consumo energético de industrias clave para la construcción, como la siderurgia, las cementeras o las fábricas de pavimentos, lo que anticipa nuevas subidas. Entre los productos más afectados por la subida que ya se está notando, Antúnez menciona el betún para el asfalto.

Este escenario está causando una enorme dificultad para cerrar presupuestos. Algunas compañías realizan presupuestos con validez para un día, por lo que las empresas de construcción, ante esta situación, se ven obligadas a realizar «ofertas orientativas ya que no se pueden comprometer a mantener precios cerrados sin asumir un alto riesgo», apunta.

Futuro incierto

En este contexto, califica de «positivas» las ayudas anunciadas por el Gobierno de España para aliviar la situación, pero subraya que «está por ver si serán suficientes para afrontar una coyuntura marcada por el futuro incierto». A su juicio, todo dependerá de la duración del conflicto internacional y de su impacto real sobre la economía.

Por ahora, el sector de la construcción sigue trabajando en la edificación de viviendas de lujo, aunque también crece la construcción de edificios plurifamiliares, con un aumento del 13% respecto al año pasado. A ello se suma un volumen importante de trabajos de acondicionamiento en viviendas unifamiliares vinculados al proceso de legalización extraordinaria en suelo rústico.

Sin embargo, las promociones de viviendas plurifamiliares públicas no son un atractivo para las empresas, en parte por la incertidumbre, por lo que la presidenta de la Asociación de Constructores de Ibiza y Formentera reclama que los contratos públicos incorporen cláusulas de revisión de precios. Antúnez considera que, «sin ese mecanismo, resultará muy difícil que las empresas concurran a obra pública o asuman promociones como las viviendas anunciadas por el Govern, ya que nadie puede comprometerse sin saber cuáles serán los costes reales cuando llegue el momento de ejecutar la obra».

Salarios atractivos

A la presión económica se suma la falta de mano de obra. Antúnez anima a los jóvenes y a las mujeres a incorporarse a este sector. Entre las ventajas destaca: el empleo estable durante todo el año, los salarios atractivos que habitualmente se sitúan por encima del convenio y los horarios que favorecen la conciliación y no se trabaja en fin de semana. Generalmente para evitar el frío y el calor intenso, en invierno la jornada suele terminar entre las cinco y media y las seis de la tarde, mientras que en verano muchas empresas aplican jornada intensiva.

Antúnez defiende que, aunque el trabajo puede ser duro y muchas veces al aire libre, las condiciones han mejorado notablemente gracias a la prevención de riesgos, la ergonomía y la maquinaria, que ha reducido la necesidad de mover grandes cargas de forma manual.

La construcción vive momentos de incertidumbre ante la subida de los precios de los materiales. | SHUTTERSTOCK

Para intentar cubrir la demanda, la Fundación Laboral de la Construcción forma cada año en Ibiza a casi 500 personas mediante ciclos de Formación Profesional y cursos de entre 20 y 300 horas, pero Consuelo Antúnez considera que sigue siendo insuficiente ya que hay más demanda que alumnos. No obstante, Baleares registra la tasa más alta de mujeres matriculadas en FP en el área de construcción de España.

Sin embargo, según los datos de febrero, en el caso concreto de la construcción de edificios, el empleo ha descendido un 7,24%.

Así, hay un total de 10.301 empleados en el sector de la construcción (133 menos que hace 12 meses), pero en el caso del ladrillo se han destruido 413 puestos de trabajo, al pasar de los 5.702 afiliados de 2025 a los 5.289 actuales, cifra que también está por debajo de las de 2023 y 2024. Cuando se tengan los datos de marzo se podrá analizar a qué se debe esta circunstancia.

Sí que han aumentado los empleos, en el caso de este sector en Ibiza, en ingeniería civil (+140%, al pasar de 118 a 283 cotizantes) y en construcción especializada (un 2,5%, con 4.729 trabajadores).

En Formentera también se ha producido esa reducción, ya que el empleo en la construcción de edificios se ha precipitado un 18,6%, ahora tiene 363 afiliados a la Seguridad Social, 83 menos que hace un año por estas mismas fechas.