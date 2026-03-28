La rehabilitación energética y la digitalización, ejes de la transformación de la construcción en Ibiza

La construcción en Ibiza y Formentera vive actualmente una situación marcada por la dificultad para impulsar vivienda accesible, la necesidad de preservar un territorio limitado y un marco normativo cada vez más exigente. En ese escenario, los profesionales de la arquitectura técnica y de la ingeniería de edificación sitúan entre sus principales retos la búsqueda de soluciones que permitan mantener la actividad sin desvincularla de la sostenibilidad, la calidad constructiva y la realidad insular.

Uno de los principales desafíos es el acceso a la vivienda. «Se trata de un problema complejo en un territorio limitado como el nuestro, donde la presión turística y la alta demanda han provocado un fuerte incremento de los precios y una gran dificultad para desarrollar vivienda accesible para residentes», señala la presidenta del Col·legi Oficial d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació d’Ibiza i Formentera (Coaateeef), Mar Pacheco. «En este contexto, los profesionales del sector tenemos la responsabilidad de aportar soluciones técnicas que favorezcan una construcción más eficiente, sostenible y adaptada a las necesidades reales de la población», añade.

Otro aspecto a tener muy en cuenta es la correcta gestión del territorio. «Ibiza y Formentera son entornos con un gran valor ambiental y paisajístico, por lo que la actividad edificatoria debe encontrar un equilibrio entre el desarrollo y la protección del entorno», apunta la presidenta de Coaateeef. En esa línea, la profesional sitúa entre los ejes de trabajo la rehabilitación, la eficiencia energética y «modelos de construcción más respetuosos con el territorio».

La actividad del sector de la construcción mantiene, en términos generales, un nivel relevante en las islas. «La situación actual del sector de la construcción en Ibiza y Formentera es, en términos generales, dinámica y con una actividad importante», explica la representante de los arquitectos técnicos e ingenieros de edificación.

Rehabilitación de edificios y modernización turística en Ibiza

Gran parte de la actividad del sector está impulsada por la rehabilitación de edificios, la modernización del sector turístico y el desarrollo de nuevas promociones residenciales. A ello se suma el peso de las actuaciones vinculadas a establecimientos turísticos, con un aumento de proyectos de reforma que refuerza el protagonismo de la renovación de infraestructuras existentes frente a la obra nueva.

Viviendas en construcción en Cas Mut, en Ibiza. | VICENT MARÍ

Sin embargo, ese dinamismo convive con determinados retos como la limitada disponibilidad de suelo, la complejidad administrativa de determinados procesos urbanísticos y los elevados costes de construcción, factores que inciden directamente en el desarrollo de nuevos proyectos. «El sector tiene ante sí el reto de seguir creciendo de forma equilibrada, apostando cada vez más por la rehabilitación, la eficiencia energética, la calidad constructiva y la sostenibilidad», resume.

Cambios en la normativa: la obligación de mantenerse siempre al día

Los profesionales de la arquitectura técnica y la ingeniería tienen también otros desafíos desde el punto de vista técnico y normativo. «En el ámbito normativo, uno de los principales retos es la continua actualización de la legislación urbanística, energética y medioambiental, que exige a los técnicos una formación constante y una gran capacidad de adaptación», expresa la representante del colectivo en Ibiza y Formentera. Pacheco detalla que dichos cambios legislativos recientes han incrementado la actividad vinculada a regularizaciones, reformas y adaptación de edificaciones existentes.

Un trabajador de la construcción. | CÉSAR NAVARRO

Otro aspecto relevante es la tramitación administrativa de los proyectos, que en ocasiones es «larga y compleja, al tener que coordinar distintos organismos y normativas».

El hándicap de la insularidad

La insularidad introduce, además, condicionantes específicos en el ejercicio profesional. «En territorios como Ibiza y Formentera existen condicionantes muy específicos, como la limitación del suelo, la necesidad de preservar un entorno natural y paisajístico de gran valor o las particularidades logísticas relacionadas con el transporte de materiales y recursos», indica Mar Pacheco. Todo ello, añade, «obliga a los profesionales a planificar con mayor precisión, optimizar los recursos y apostar por soluciones constructivas más eficientes y adaptadas al territorio».

Evolución del papel de los profesionales de la construcción

La transformación del sector de la construcción ha conllevado la evolución del papel de los profesionales de la edificación. Si en etapas anteriores el foco estaba más centrado en la ejecución de obra y en los procesos constructivos tradicionales, hoy el trabajo del arquitecto técnico, del aparejador o del ingeniero de edificación «es mucho más transversal y estratégico dentro del proceso edificatorio».

Grúas en una zona turística de Ibiza. / Vicent Marí

Dentro de ese escenario, el Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Ibiza y Formentera se plantea como un punto de referencia técnica para los profesionales. «Podemos contribuir promoviendo formación especializada, difundiendo buenas prácticas en materia de sostenibilidad, eficiencia energética y accesibilidad, y fomentando la colaboración con las administraciones públicas y otros agentes del sector», señala su presidenta.

Respecto al futuro de la profesión, Mar Pacheco vaticina un perfil cada vez más especializado y tecnológico. «La digitalización, la sostenibilidad, la rehabilitación energética y la gestión eficiente de los recursos marcarán claramente el futuro del sector -afirma la presidenta de Coaateeef-. Los profesionales de la arquitectura técnica y la ingeniería de edificación seguirán teniendo un papel fundamental en la coordinación de los procesos constructivos y en la garantía de calidad, seguridad y eficiencia de los edificios».

El conjunto de estas cuestiones dibuja un mismo horizonte para la construcción en las Pitiusas: sostener la actividad del sector en un marco de mayor exigencia técnica y normativa, con el acceso a la vivienda, la protección del territorio y la calidad edificatoria como algunos de los ejes principales del debate. «En definitiva, el gran reto es contribuir, desde nuestra profesión, a un modelo de desarrollo equilibrado para las islas: que permita mejorar la calidad del parque edificatorio, facilitar el acceso a la vivienda y preservar el territorio que hace únicas a Ibiza y Formentera».