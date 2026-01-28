Descubre la relación de la artista de Ibiza Marta Torres con el bienestar

La artista ibicenca Marta Torres, una de las creadoras más reconocidas de la isla, ha consolidado en los últimos años una estrecha vinculación con el Grupo Policlínica, para quien ha realizado cuatro obras de arte con un significado muy especial. Sus cuadros presiden recepciones y salas de espera de distintos centros del grupo, acompañando a diario a cientos de pacientes con un mensaje común: calma, identidad y emoción. La última de estas obras, titulada 'Antes de la tormenta', acaba de instalarse en el centro de la planta 0 de la Clínica Vila Parc, que alberga las unidades de Urgencias, Medicina Nuclear y Quirófanos entre otras. Una pieza que da la bienvenida a los pacientes y que, como el resto de su obra, no pasa desapercibida. Los colores intensos, los relieves, las imágenes de Ibiza y el uso de materiales con historia son señas inconfundibles del trabajo de Torres. En muchas de sus creaciones, la artista reutiliza materiales antiguos procedentes de fachadas, puertas o ventanas, elementos que han formado parte del paisaje urbano de la isla y a los que da una segunda vida. “Creo que estos materiales tienen algo que contar”, explica.

Pintura para olvidar los problemas

Para Marta Torres, formar parte de los espacios del Grupo sanitario es motivo de orgullo. “Cuando el doctor Vilás me empezó a pedir estos cuadros para los centros, me dijo que quería algo que, cuando la gente los viera, se olvidara un poco de sus problemas. Ir al médico nunca apetece, sea cual sea el motivo. Encontrarte con un cuadro alegre, con estos colores, que te recuerde el lugar magnífico donde vives, me parece una idea genial”, afirma la artista.

La artista ibicenca Marta Torres durante el proceso de creación. / Grupo Policlínica

Cada día, miles de personas pasan por los distintos centros de Vila Parc, y muchas de ellas se detienen ante sus obras. “Muchísima gente me habla de los cuadros, porque casi todos en algún momento pasan por Vila Parc. Los comentarios son siempre positivos, muy bonitos, y muchos te hacen pensar”, reconoce.

Obras con una función emocional

Lejos de ser meramente decorativos, los cuadros de Marta Torres cumplen una función concreta según el espacio en el que se encuentran. Cada obra ha sido creada específicamente para el centro que la alberga y para el estado emocional de las personas que lo visitan. 'Antes de la tormenta' transmite la sensación de estar en casa, en Ibiza. Un recordatorio de la suerte de vivir en una isla paradisíaca, incluso en momentos de tensión o preocupación. Ha sido una obra compleja, en la que la artista ha trabajado durante varios meses.

Segunda planta de Vila Parc (donde se ubican multitud de consultas médicas) – Invierno

Fue el primer cuadro que realizó para la clínica. Se le pidió una obra alegre, capaz de hacer olvidar por un momento las preocupaciones. Representa una Ibiza de febrero, cuando florecen los almendros y el invierno se llena de vida.

Eivisalud (centro que alberga las consultas de psicología y psiquiatría) – Primavera

Aquí el mensaje es distinto: sosiego y calma. El propio doctor Vilás le transmitió a la artista la necesidad de una obra que ayudara a relajarse a los pacientes. La escena se sitúa en Ibiza en abril, en plena primavera.

Obra pictorica de la artista Marta Torres en Sa Colomina de Grupo Policlínica. / Redacción

Sa Colomina (centro que alberga las unidades de oftalmología y radiología)– Otoño

Colores más intensos y cálidos —naranjas, rojos— evocan el amanecer. La obra invita a la tranquilidad en un espacio donde se realizan pruebas médicas como analíticas o ecografías. Las cúpulas, las tejas y los cielos espectaculares del otoño ibicenco protagonizan la composición.

Ibiza en todas sus estaciones

En conjunto, las cuatro obras forman un recorrido artístico y emocional por las cuatro estaciones del año en Ibiza, demostrando que la isla es hermosa en cualquier momento. “Tanto en invierno como en verano, o en cualquier estación, siempre tenemos una maravilla. Ibiza ofrece una diversidad de naturaleza increíble”, concluye Marta Torres.

Con este proyecto, Grupo Policlínica y Marta Torres han logrado integrar el arte en el ámbito sanitario, convirtiendo los espacios clínicos en lugares más humanos, cercanos y conectados con la esencia de la isla.