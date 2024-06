Una Selectividad con pocas sorpresas en Ibiza

«Un examen más en el que uno pone en práctica los conocimientos adquiridos durante todo el curso, con un único cambio: el sitio en el que se realiza». Con estas tranquilizadoras palabras Mónica Rodríguez Riera resume la experiencia vivida pocos minutos después de entregar su examen de Selectividad de Química en el Recinto Ferial. Rodríguez es solo una de las más de 500 estudiantes que participaron ayer en la jornada inaugural de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PBAU) en Ibiza.

En un día así resulta inevitable hablar sobre las preguntas que les han salido en las pruebas, que en la mayoría de los casos no consiguen sorprender a alumnos como Ian Yuste Planells, que quiere opositar para ser guardia civil: «No me he alterado con nada de lo que ha entrado en la prueba de Geografía. Considero que ha sido muy sencilla para mí, ya que llevo todo el curso practicando modelos de examen en mi instituto». No obstante, hay quien se muestra un tanto desconcertado con las cuestiones planteadas, como David Roselló Cardona: «En el apartado de literatura del examen de Llengua Catalana me esperaba que preguntaran por Joan Salvat-Papasseit, ya que hace poco se conmemoró el centenario de su muerte, pero ha entrado Llorenç Villalonga. Además, pensaba que Irene Solà sería una pregunta larga y finalmente ha entrado en texto». Precisamente, la literatura fue el apartado descartado por Candela Molina Ferrer, ya que el temario «incluye muchos autores», tal y como indica con mucha convicción la propia estudiante. Es por ello que escogió la sociolingüística.

Galería: Mira aquí todas las fotos del primer día de selectividad en Ibiza / Toni Escobar

La suerte sonríe a alumnos como Joan Planells, que celebra con alegría moderada una de las preguntas que sale en el examen de Geografía: «Hace unos días repasé el apartado del sector primario y secundario y justo ha entrado en el examen». A pesar de ello, lamenta la falta de tiempo: «Te dan ocho preguntas de las que tienes que elegir cinco para responder, pero solo me ha dado tiempo a contestar tres». Sin embargo, Geografía no es la asignatura que más inquietud genera a Planells en las pruebas: «Me preocupa especialmente Historia de España, ya que solo me he estudiado un siglo y he descartado dos o tres temas. Además, no sé que pueden preguntar».

Planells tiene muy claro lo que quiere estudiar: «Mi intención es ingresar en la Universidad de Valencia para cursar el grado de Economía». Ante ello, tiene calculadas incluso las notas que necesita para acceder a su sueño estudiantil: «En Valencia me piden un 9’7, pero con sacar un 5 en las asignaturas troncales y un 7 u 8 en las optativas ya me llega». Más en el aire está el futuro de Santo Payeras Marto: «No sé que estudiaré». Lo que sí tiene claro es su estrategia de cara a los tres días de Selectividad: «Casi no me he preparado Geografía. Me haré más fuerte en otras materias, como Matemáticas o Economía, para subir mi nota en la tabla de ponderaciones». Además, revela su secreto: «He intentado tener un buen descanso en los últimos días, ya que considero que es un factor fundamental para rentabilizar las horas de estudio. Además, creo que me he organizado bastante bien».

Hay circunstancias que por mucho que pasen los años no cambian, como por ejemplo, el hecho de comentar las respuestas a la salida de los exámenes. Esta costumbre se mantiene en la primera jornada de la Selectividad en los alrededores del Recinto Ferial. La mítica imagen de varios compañeros celebrando efusivamente su coincidencia de respuestas con abrazos o saludos de manos sincronizados a la perfección es una situación que se contempla en repetidas ocasiones, a pesar de no ser garantía de acierto.

En los instantes previos al inicio de las pruebas, los jóvenes depositan con cuidado en el fondo de la inmensa sala sus mochilas. Con un bolígrafo en la mano y poco más, se dirigen a paso lento hasta los pupitres asignados. La tensión y las ansias por empezar a hacer el examen se evidencian en sus rostros de extrema concentración. Cuando todo parece estar en condiciones para comenzar, aún falta escuchar por los altavoces, que retumban a muy alto volumen y con una ínfima calidad acústica, las normas que deben cumplir todos los participantes, que están bastante más pendientes de que les den las hojas del cuestionario. Una vez concluido el examen, cada uno de una duración exacta de 90 minutos, los jóvenes abandonan la sala acompañados por un silencio prácticamente sepulcral. Una vez fuera, y con un tiempo nublado y triste inpropio del mes de junio, muchos optan por sacar de sus mochilas y bolsos sus apuntes para ponerse manos a la obra para el siguiente examen. Y es que, no hay apenas tiempo para descansar, ya que varios de los futuros universitarios tendrán que volver pocas horas más tarde al Recinto Ferial para el examen de Historia de España o de Historia de la Filosofía, entre otros.

Este miércoles, segundo día de Selectividad, están previstas las pruebas de Historia de la Música y de la Danza, Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales y Movimientos Culturales y Artísticos (9 horas); Lengua Castellana y Literatura (11.30 horas); Historia de la Filosofía (15.15 horas); y Biología, Diseño, Historia del Arte, Literatura Dramática y Tecnología (17.30 horas).

