Jornada de zumba a beneficio de IbizaPreservation: «El bienestar de las personas está ligado al de la Tierra»

El zumba, una disciplina ya asentada en muchos gimnasios desde hace años, es una creación «accidental» del instructor colombiano Beto Pérez, que este sábado ofreció una masterclass en el Hard Rock Hotel Ibiza seguida de otras tantas de los hermanos Jessica y José Expósito y de Silverio de la Chica. Era una oportunidad de hacer ejercicio al aire libre, en un entorno diferente, con otras más de 200 personas y, lo más novedoso, con el propio fundador de esta modalidad popularizada a escala internacional. Todo ello en el marco del Global Wellness Day Ibiza 2024 (quinto año consecutivo de Ibiza como ‘ciudad embajadora’ de esta iniciativa), con motivo del Día Internacional del Bienestar. Lo organiza Fomento del Turismo de Ibiza a través de su Club de Turismo de Salud y Bienestar Ibiza Health and Beauty.

El dinero recaudado se destinará a la fundación IbizaPreservation. «El bienestar de las personas también está ligado al bienestar de la tierra, al fin y al cabo somos un conjunto. Es importante que tomemos la responsabilidad de cuidarnos a nosotros mismos, pero también de cuidar el planeta», en palabras de Cristina Ramón, responsable de Recaudación de Fondos de IbizaPreservation. «Lo que se recaude hoy va destinado a respaldar nuestra labor de preservación del patrimonio natural de Ibiza y Formentera. Tenemos cinco programas principales: Ibiza Produce, para fomentar el producto local y la regeneración de la tierra; la protección marina; el Observatorio de la Sostenibilidad, economía circular y biodiversidad», añade pocos minutos después del inicio de la clase de Beto Pérez. El encuentro está financiado por el Consell Insular y tiene el apoyo de empresas como Trasmapi, Ushuaïa Ibiza, Emove Ibiza, Moto Luis, Five Flowers Hotel&Spa Formentera o ProAuto Rent a Car.

Todo gracias a un error

El maestro colombiano, natural de Cali, explica a este diario que todo comenzó gracias a un despiste: «Fue un accidente, yo era profesor de aeróbicos en un estudio en mi ciudad y usaba la música normal para estas clases. Un día olvidé llevarla y lo único que tenía era una cassette con música de radio, latina, mixeada». Fue ahí cuando descubrió que realmente funcionaba: «Empecé a improvisar y fue impresionante cómo la gente sudó y sonrió». Cuenta que la clase se le pasó como si hubiese durado apenas 20 minutos.

Pérez también valora, a modo de anécdota, que esta jornada Wellness en el hotel Hard Rock implica, de alguna manera, volver a los orígenes de su periplo con esta disciplina fitness. Y es que la aventura comenzó muy cerca del mar: «La historia del zumba se divide en dos etapas. En la primera estaba en Colombia y después, en el año 2000, emigré a Estados Unidos. Me dieron una oportunidad precisamente en un festival en la playa», algo parecido a lo de este sábado en Ibiza. «Creo que ahí fue cuando todo el mundo dijo ¡Wow!, ¿qué es esto?».

Un DVD de la adolescencia

Entre las participantes (la mayoría son mujeres) hay gente de todas las edades. No hace falta un nivel previo para participar en estas sesiones, abiertas a todos los cuerpos. Muchos ya conocían a los entrenadores con quienes iban a ejercitarse esta mañana, ya fuese alguno de ellos o los cuatro. Alina Nistor, que acudió con su pareja, José Campillos (se han enterado del evento gracias a una amiga), recuerda «cuando salió el DVD de Batuka». «En aquel momento yo tenía unos 16 años». Precisamente, Jessica y José Expósito son cocreadores de la modalidad deportiva de la batuka (muy similar a zumba), que se popularizó en 2005 gracias al programa de televisión Operación Triunfo, donde ambos fueron preparadores de los concursantes. Por tanto, para Alina, como para muchos otros, una jornada como la de este sábado es, de alguna manera, reencontrarse con una referencia cultural de la etapa de la adolescencia.

«No he hecho zumba nunca, venimos a probar», apunta José, aunque Alina cree recordar que ya ha hecho algo de ello en el gimnasio y señala que «la zumba al final viene a ser lo mismo que la batuka», que ya conoció en la adolescencia.

Tanto ellos como otros encuestados para este reportaje señalan que en principio la intención es aguantar las cuatro masterclasses. «Siempre es interesante realizar actividades de este tipo, y más si es solidario. Nos vamos a quedar toda la mañana», valoran Carol Ortiz y Míriam Cuevas, que son primas y vienen desde Sant Antoni con sus hijos Vega Vázquez y Romeo Céspedes Cuevas.

Hay quienes no han hecho previamente nada de zumba y se animan ahora, y también quienes tienen cierta experiencia en su gimnasio. «Hace tiempo que lo ofrecen», dice Jordi Serra, uno de los participantes, que ya lo ha probado antes. Eso sí, apunta que «es más motivante» hacerlo en un entorno diferente. Acude con dos amigas: Laura Ortiz y Sabina Corral. «Venimos a pasarlo bien, hacer un poco de actividad física y bailar», resumen minutos antes de entrar en la zona del escenario. El plan es quedarse todo el tiempo previsto para esta actividad, aunque sin presiones: «Lo que el cuerpo aguante».

Ya dentro se encuentran María Montes (25 años), María Doblas (33) y Victoria Imoni (23), tres amigas que supieron del evento gracias a la primera de ellas, explica Victoria. «Yo sigo la página de Ibiza Health and Beauty y me iba a animar a comprar la entrada pero al final me tocó un pase en un sorteo de Instagram», detalla María Montes. «Es un buen plan de sábado, quedamos y hacemos algo juntas y de deporte. Es algo sano», resume María Doblas.

«Tal vez la parte un poquito más dura, de tonificación, es la mía, pero lo haremos divertido», avanza José Expósito detrás del escenario poco antes de que todo comience a rodar. «Está pensado para que todo el mundo pueda participar y divertirse con mucha energía positiva», destaca. El sevillano afincado en Ibiza Silverio de la Chica, de la compañía Own Studio Ibiza, es el representante del talento local en esta jornada. Él se encarga del cierre con una clase de stretching en la playa: «Me hace mucha ilusión colaborar con IbizaPreservation, es un placer», apunta, en línea con lo expresado por el resto de entrenadores, que antes de comenzar con la primera clase también pronuncian unas palabras de agradecimiento desde el escenario. También suben el director del hotel, David Caso; el director comercial de Trasmapi, Francesco Bellini. Todos ellos presentados por el product manager de Ibiza Health & Beauty, Abel García.

Jessica Expósito resalta el potencial de Ibiza: «Como dice Beto, esta actividad es como una fiesta diurna, muy sana, con bailes de todo tipo, coreografías... Beto se encargará de toda la esencia zumba, mientras que yo voy a mostrar la parte más flamenca dentro del zumba, a lo que hay que añadir entreno funcional o estiramientos. Se trata de mostrar la cara sana y saludable de la isla».

