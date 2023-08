Alquiler turístico en Ibiza: Piscina rica, piscina pobre

«Rodeada de hamacas y camas. Una piscina infinita donde puedes relajarte confundiendo sus aguas con las cristalinas del mar Mediterráneo». Así se describe la piscina de una villa de sa Cala, acompañada, cómo no, de una fotografía en la que ambas aguas se confunden. Es uno de los alquileres turísticos más exclusivos de la isla de Ibiza que aparecen al aplicar el filtro ‘piscinas increíbles’ de la plataforma Airbnb. La mansión, en la que pueden alojarse 16 personas, se ofrece por cerca de 23.000 euros la noche. No se trata de la más cara que se encuentra en este apartado, ese puesto lo ocupa la villa de la isla de Tagomago (25.000 euros), aunque en el anuncio no se hace mención alguna a la piscina. Entre medias de ambas (23.000) se encuentra Sa Calma, en es Cubells, que cuenta con una «espectacular piscina de 50 metros de largo» que, detallan, es «climatizada y de agua salada».

