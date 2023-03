El Consell obtiene 157.000 euros para restaurar la torre de sa Blanca Dona

El Consell ha recibido 157.000 euros a través de los fondos europeos para la restauración de la torre de Sa Blanca Dona y trabaja en un convenio de cesión del bien con la familia propietaria para poder actuar directamente. El Ayuntamiento de Santa Eulària aprobó en enero una moción a propuesta del grupo PSOE para instar al Consell a que acelerase los trámites para restaurar el bien patrimonial, ante la patente erosión que sufre.

La consellera de Patrimonio, Sara Ramon, anunció ayer que el Consell prevé poder firmar el convenio con la familia en las próximas semanas para poder iniciar la licitación de los trabajos de restauración de la torre.

Por otra parte, Ramon indicó que el Consell mantiene contactos con los propietarios de la Torre de la Salinera para que se acojan al próximo programa de ayudas a la línea de bienes de interés cultural. Los propietarios ya han encargado el proyecto de restauración para poder adherirse a estas ayudas.

Ayudas al patrimonio

La consellera informó de estas actuaciones durante la presentación de la nueva línea de ayudas para la recuperación de los bienes muebles e inmuebles que integran el patrimonio histórico de Ibiza para este año y 2024, que asciende a 550.000 euros.

Ramon exhortó a la ciudadanía a compartir con las administraciones esta preocupación por el patrimonio, dado que «muchos elementos históricos son privados y estas colaboraciones público-privadas son muy importantes para su recuperación».

Como novedad, esta línea de ayudas incluye la modalidad de conservación, protección y recuperación de los elementos arquitectónicos originales de Ses Feixes des Prat de Vila y es Prat de ses Monges, que tendrá una financiación de 150.000 euros; y la modalidad para embarcaciones tradicionales de la isla de Ibiza que necesitan tareas de recuperación y conservación con una dotación de 100.000 euros.

El resto de modalidades son para la restauración y conservación de bienes inmuebles integrados al patrimonio con 200.000 euros de presupuesto; ‘Apadrina Patrimonio’, para asociaciones sin ánimo de lucro y, como novedad, ampliada a cofradías, con 60.000 euros de presupuesto; y para la adecuación del entorno para favorecer el acceso a los BIC, para lo que se aportan 40.000 euros.

Las ayudas están destinada a propietarios de bienes patrimoniales que se tengan que restaurar y permite que el Consell haga una aportación de casi el 90% del valor del coste de la obra.

Tres millones desde 2019

La consellera de Patrimoni también detalló los trabajos realizados desde 2019, a los que se han destinado tres millones de euros por parte del Departamento de Cultura y Patrimonio, para salvaguardar el patrimonio ibicenco.

Entre otros trabajos, esta legislatura se han llevado a cabo los trabajos de restauración y conservación de la torre de s’Espatleta, la torre de Can Lluc, la torre de la iglesia de Sant Antoni, la torre de Can Curt, el estudio de es Molinot, la capilla de Santa Agnès, la capilla honda de Santa Eulària, la Punta des Molí, la harinera de Santa Agnès, el molino de es Portxet, la pasarela de madera de la necrópolis de Cala d’Hort, el mantenimiento de señales de bienes, el monolito en homenaje a Rafael Alberti, las baterías militares de sa Caleta, la torre de Can Pere Mosson, el molino de Can Espanyol y la redacción del proyecto y ejecución de la capilla de Sant Mateu.

También quiso destacar la consellera proyectos como la museización del Molí d’en Simó como ubicación de a exposición etnográfica de Carmen Tur o la adquisición del Museo Etnográfico de Can Ros.