Cómo ahorrar 60 euros en tus compras en Ibiza con los bonos del Govern

El Govern balear ha anunciado que mantendrá los bonos comerciales para ayudar a las empresas locales en 2023 y que para ello se destinan 1,1 millones de euros.

El programa es un estímulo para los pequeños y medianos comercios de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera con la distribución este año de 73.344 bonos de descuento con los que el Govern.

Los bonos ofrecen a los clientes un descuento de 15 euros por compras superiores a 30 euros en los comercios que estén adheridos a la campaña #bonsillesbalears y cada cliente puede acceder a un máximos de cuatro bonos, que se pueden consumir de a uno o todos a la vez hasta que se gasten todos los bonos destinados al comercio.

¿Cómo se utilizan los bonos?

Cada persona mayor de 16 años puede acceder a un máximo de cuatro bonos que se pueden consumir en una única compra o en varias, en un solo comercio o en diferentes.

¿Cómo consigo un bono?

Es muy sencillo y sólo hace falta presentar en el comercio adherido a esta iniciativa el DNI o el pasaporte. Los bonos no existen físicamente y no hay que descargar ningún tipo de documento para beneficiarse de este descuento. La única condición es que la compra debe hacerse de forma física, no online.

¿Qué comercios de Ibiza y Formentera ofrecen este descuento?

Los establecimientos que se han adherido a esta campaña lucen en sus escaparates o en algún lugar visible una imagen de la campaña. Actualmente hay algunas tiendas de las Pitiusas que ya han agotado los bonos que tenían asignados, pero volverán a recibirlos en 2023.

En total, en Ibiza hay 54 comercios adheridos (24 en Vila, 15 en Sant Antoni, 1 en Sant Josep y 14 en Santa Eulària) y 6 en Formentera.

A continuación, los comercios de las Pitiusas adheridos a los bonos:

AGUAMARINA IBIZA BONS AGOTADOS

TIENDA DE BISUTERIA Y COMPLEMENTOS

Joieria-rellotgeria

ARAGON 60

Ibiza ANGEL'S SHOP BONS AGOTADOS

Comercio de calzado

Calçat

CALLE CASTILLA 21 BAJOS PASEO DE VARA REY 10

Ibiza APP INFORMATICA / PCICLAJE REPARACIÓN Y VENTA DE TECNOLOGÍA (ORDENADORES Y PERIFÉRICOS)/ UPCYCLING KM 0

Electrodomèstics i electrònica

CALLE PINTORES PUGET 16 LOC 4

www.pciclaje.es



Santa Eulària BARCO DE PAPEL BONS AGOTADOS

COMERCIO AL POR MENOR DE LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR

Altres

CALLE AYUNTAMIENTO SANT JOSEP SN, CP. 07800; CALLE BALEARES 19, CP 07800 IBIZA



Ibiza BELLMAR TEXTIL BONS AGOTADOS

roba de llar i cortines a mida

Moda i complements (inclòs tot el tèxtil)

c/ Ramón y Cajal, 14



Sant Antoni BIENESTAR IBIZA En la tienda encuentras productos para el bienestar personal y para la casa. Minerales, cuencos tibetanos, libros, inciensos etc

Altres

C/San Juan n. 6

www.bienestaribiza.es



Santa Eulària BIZAFOR BONS AGOTADOS

venta de pintura y herramienta milwaukee

Altres

C/fray vicente nicolas 36 bajo

www.pinturasbizafor.com



Ibiza BLIND-DOOR BONS AGOTADOS

AUTOMATISMOS, REJAS, PUERTAS BLINDADAS, CERRADURAS Y MAS.

Altres

AVENIDA ESPAÑA N.º 106

www.blind-door.es



Ibiza BODEGA RIBAS BONS AGOTADOS

VENTA DE VINOS, CHAMPAGNES Y LICORES PREMIUM

Alimentació

CARRER DE SANT VICENT 18 BAIXOS



Santa Eulària BOUTIQUE VIRGINIA BONS AGOTADOS

VENTA DE ROPA MUJER Y HOMBRE , TAMBIEN COMPLEMENTOS

Moda i complements (inclòs tot el tèxtil)

C/SAN JAIME 70



Santa Eulària CALZADOS GUILLÉN & COTXU BONS AGOTADOS

ZAPATERIA DE VENTA AL POR MENOR

Calçat

CALLE MARIANO RIQUER WALLIS, 2

https://calzados-cotxu.negocio.site/



Santa Eulària CALZADOS TOÑI BONS AGOTADOS

Venta al por menor de calzados y complementos

Calçat

C/Camino De la Iglesia n28 local B



Santa Eulària CARDONA SHOP BONS AGOTADOS

VENDA AL POR MENOR DE ROBA

Moda i complements (inclòs tot el tèxtil)

CARRER SANT JAUME 48



Santa Eulària CARLIN BONS AGOTADOS

PAPELERIA

Altres

P.I EUROCENTRO C/XARECO NAVE 4;C/ARAGON 66;C/ SANT RAFAEL 12;C/ SAN JUAN 16;C/ SANT CRISTOFOL 26

www.carlin.es



Ibiza CARNICERIA EL VALENCIANO BONS AGOTADOS

ES CARNICERIA-CHARCUTERIA

Alimentació

CL. SAN JAIME, Nº89



Santa Eulària CARVI EQUIPAMIENTO DEL HOGAR BONS AGOTADOS

Ferretería, electrodomésticos, menaje del hogar, electricidad, fontanería, pintura y todo lo referente al hogar

Altres

C/ Ramon y cajal nº33

www.carvisanantonio.com



Sant Antoni CARVI MENAJE S.L. BONS AGOTADOS

VENTA AL MENOR DE MENAJE,MUEBLE AUX., DECORACION Y REGALO

Altres

c/Alicante 27



Sant Antoni CASAPAYA - BRICOPAYA - PAYAGARDEN Comercio al por menor de aparatos de uso doméstico, menaje, ferreteria, adorno y materiales de construcción

Altres

CL. JAUME I, Nº 18, 07860, Formentera

www.casapaya.com



Formentera COLORES DE BES BONS AGOTADOS

Venta de pintura

Altres

Calle San Rafael 9B Local 3

www.coloresdebes.com



Sant Antoni COLORINS BONS AGOTADOS

MODA Y COMPLEMENTOS INFANTIL Y JUVENIL

Moda i complements (inclòs tot el tèxtil)

C/ Ample 23



Sant Antoni CONYTEL BONS AGOTADOS

Moda íntima hombre y mujer

Moda i complements (inclòs tot el tèxtil)

C/ Cataluña 14 bajos



Ibiza CORALL VERMELL BONS AGOTADOS

Venda de roba, calçat i complements

Moda i complements (inclòs tot el tèxtil)

C Ramón Llull 16,local 1



Formentera CRISTINA BONED MODA Y COMPLEMENTOS Venta al por menor de ropa y complementos de hombre y mujer

Moda i complements (inclòs tot el tèxtil)

C/ Soledad 46



Sant Antoni DEA ESPACIO DE BELLEZA PELUQUERIA Y CENTRO DE BELLEZA

Peluquerías y centros de belleza y estética

ISIDORO MACABICH NUMERO 70, CP07800 IBIZA



Ibiza DECASA BONS AGOTADOS

VENTA DE TEXTILS PER VESTIR LA CASA

Moda i complements (inclòs tot el tèxtil)

CALLE ALICATE 27 07820 SANTA ANTONI DE PORTMANY



Sant Antoni DKF KIDS BONS AGOTADOS

COMERCIO ROPA INFANTIL DE 0 MES A 16 AÑOS

Moda i complements (inclòs tot el tèxtil)

ABAD Y LA SIERRA 29



Ibiza DON DINO JUGUETES BONS AGOTADOS

Venta al por menor de juguetes,regalos etc

Altres

C/AGAPITO LLOBET , 4



Ibiza DR SORPRESA TIENDA DE DESAYUNOS Y REGALOS SORPRESA EN IBIZA

Altres

CARRER DEL BISBE ABAD I LASIERRA, 18, BAJO DERECHA

www.desayunosorpresaenibiza.com



Ibiza EL CORAL SPORTS & CHIC BONS AGOTADOS

Venta de ropa, calzado y complementos casual y sport.

Moda i complements (inclòs tot el tèxtil)

Calle San Antonio 23

www.elcoralibiza.com



Sant Antoni ELS ESTELS BONS AGOTADOS

COMERCIO AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR

Moda i complements (inclòs tot el tèxtil)

C/AMPLE N22



Sant Antoni ENOTECUM SANTA EULALIA BONS AGOTADOS

Venda de vins, cerveses i licors.

Alimentació

C/ Del Mar, 21

www.winedeliveryibiza.com



Santa Eulària ESTILS MODA TIENDA DE MODA Y COMPLEMENTOS

Moda i complements (inclòs tot el tèxtil)

C/ SANTA MARIA 35, BAJO IZQ



Formentera FLORISTERIA ES ROMANI BONS AGOTADOS

venta al por menor de flores y plantas

Altres

Des Fornas 43, Ca N Escandell, floristeria

floristeriaesromani@gmail.com



Ibiza GATZARA BONS AGOTADOS

BOTIGA DE ROBA I VENTA AL MENOR

Moda i complements (inclòs tot el tèxtil)

C/ABAD Y LA SIERRA 9-11

https://www.gatzaraibiza.com

Ibiza GENT MENUDA BONS AGOTADOS

VENTA AL POR MENOR DE ROPA INFANTIL Y JUVENIL

Moda i complements (inclòs tot el tèxtil)

CALLE DEL MAR, 43, LOCAL



Sant Antoni HOLY SPORT - INTERSPORT HOLIDAYS BONS AGOTADOS

CALZADO, TEXTIL Y ACCESORIOS PARA EL DEPORTE

Esports

Carrer de Sant Jaume, 76



Santa Eulària IBIMODA BONS AGOTADOS

COMERÇ DE PRENDAS DE VESTIR

Altres

CALLE BARCELONA 13G



Sant Antoni JUGUETERÍA CASA TORRES BONS AGOTADOS

Jugueteria

Altres

Carrer Progrès n 28



Sant Antoni KM 0 BONS AGOTADOS

VENTA DE CALZADO, TEXTIL Y ACCESORIOS DEPORTIVOS

Esports

C/ PEDRO FRANCES 20



Ibiza LIBRERIA SA CULTURAL BONS AGOTADOS

LIBROS INFANTILES, MANGAS, POESIA, GENERAL

Altres

C/BISBE ABAD I LASIERRA, 11 BAJO 2

saculturalibiza.es



Ibiza LUMINIQ EIVISSA BONS AGOTADOS

TENDA DE FOTOGRAFIA, REVELAT DE FOTOS, ESTUDI FOTOGRÀFIC, FOTOACABATS, FOTOREGALS I VENDA DE MATERIAL FOTOGRÀFC.

Altres

AVINGUDA ISIDOR MACABIH, 39

www.luminiq.es



Ibiza MARA Tarta exclusiva eventos. PANETTONE de masa madre dobla fermentacion 48H - PANETTONE GOURMET.

Alimentació

CALLE SANT JAUME 89; Mercat Nou PARADA 96 carrer de Canaries 5A ,EIVISSA;

maraibiza.com



Santa Eulària MARIPOSALADY BONS AGOTADOS

Lencería especialista, Te ayudamos a encontrar el sujetador perfecto entre miles de combinaciones posibles.

Moda i complements (inclòs tot el tèxtil)

Calle pintores puget 18, local 2, santa eulalia

https://m.facebook.com/mariposaladyibiza/



Santa Eulària MIMITOS BONS AGOTADOS

Este comercio se dedica des de 1996 a la venta de ropa infantil y juvenil de la marca Mayoral.

Moda i complements (inclòs tot el tèxtil)

C/Abad y LaSierra 15D



Ibiza NOMADS BONS AGOTADOS

ROPA D'HOME I DE DONA

Moda i complements (inclòs tot el tèxtil)

CARRER PLA DE REI, 85



Formentera NUËET BONS AGOTADOS

Tienda de ropa para hombre y mujer en el centro de Sant Francesc

Moda i complements (inclòs tot el tèxtil)

Avinguda 8 d'Agost ,7 Sant Francesc Xavier Formentera, Islas Baleares



Formentera PACHAMAMA BONS AGOTADOS

limpieza, cosmética, alimentación a granel

Alimentación

c/ sant rafel, 9b

www.pachamamaibiza.es



Sant Antoni PERFUMERIAS AFRICA Y BOUTIQUE VARO BONS AGOTADOS

VENTA AL DETALLE DE PERFUMERIA Y COSMETICA

Altres

AVDA ESPAÑA Nº 48 07800 EIVISSA;CALLE CASTILLA Nº 41 EIVISSA;CALLE CATALUÑA Nº 16 LOCAL 3 EIVISSA;CALLE CATALUÑA Nº 16 LOCAL 4 EIVISSA;CALLE MEDICO ANTONIO SERRA Nº 3 EIVISSA;CALLE DEL MAR 19 SANTA EULALIA DEL RIO;CALLE RAMON Y CAJAL Nº 18 SAN ANTONIO;CALLE SOLEDAD Nº 48 SAN ANTONIO;

https://perfumeriasafrica.com/



Ibiza PESCADOS VICENTE BONS AGOTADOS

VENTA DE PESCADO LOCAL FRESCO

Alimentación

Mercado Nuevo, Puesto 126-127

pescados vicente



Ibiza PICTRO & NOLOGO BONS AGOTADOS

botiga de roba i complements

Moda i complements (inclòs tot el tèxtil)

Pictro moda: c/Catalunya 31, NOLOGO boutique: avinguda espanya 7



Ibiza POP UP IBIZA BONS AGOTADOS

venta menor ropa y complementos

Moda i complements (inclòs tot el tèxtil)

C/Pere de Portugal 7



Ibiza PRUEBA IMPRONTA REPARTO Electrodomèstics i electrònica

Carrer de lEstudi General 7 Via Alemanya 2 Carrer de Sant Cristòfol 1 queso con pan y vino además de tomate

periódicos la abuela



Ibiza RADIO AVENIDA BONS AGOTADOS

Venta al menor de electrodomésticos e informática

Electrodomèstics i electrònica

Avenida de España n.45 07800 Eivissa // Carrer D'Atzaró n.13 07800 Eivissa

www.radioavenida.es



Ibiza TEJIDOS ESCANDELL BONS AGOTADOS

VENTA DE TEJIDOS, CONFECCION Y DECORACION

Moda i complements (inclòs tot el tèxtil)

Avenida Isidoro Macabich nº 25

https://www.tejidosescandell.com



Ibiza TERRA ZERO Concept Store y Tienda Sostenible de productos varios que ayudan a vivir de manera sostenible y ética.

Estètica i salut

Carrer de Vara de Rey 17 , Sant Antoni de Portmany, 07820

https://terrazerostore.com



Sant Antoni TRECE Trece Ibiza es una tienda dedicada a chicas que buscan prendas especiales con estilo boho, boho-chic, mediterráneo, romántico

Moda i complements (inclòs tot el tèxtil)

Marina Santa Eulalia. Zona 4, local 11 07840 Santa Eulalia



Santa Eulària TRIDEPORTE BONS AGOTADOS

La Tienda del Deportista.

Esports

Trideporte. Carretera Sant Josep km 2,5 - Ibiza Club de Campo

www.trideporte.com



Sant Josep TUYYO FORMENTERA tienda de ropa, zapatos piel y complementos

Moda i complements (inclòs tot el tèxtil)

AVENIDA PLA DEL REI 64

www.tuyyoformentera.com



Formentera VINTAGE IBIZA VENTA DE MODA DISEÑOS PROPIOS

Moda i complements (inclòs tot el tèxtil)

CALLE SAN JAIME 73

www.vintageibiza.es



Santa Eulària ZAPATERIA MABONE BONS AGOTADOS

VENTA DE CALZADO Y ARTICULOS DE PIEL

Calçat

C/AMPLE,7, ZAPATERIA MABONE



Sant Antoni

¿Qué se puede comprar con los bonos?

Bons Illes Balears puede utilizarse en establecimientos dedicados al comercio al por menor de todo tipo de productos (incluidos los de alimentación), zapaterías, droguerías, perfumerías, mobiliario, ferreterías, electrodomésticos, bricolaje, equipamiento del hogar, jugueterías, floristerías y tiendas de ropa entre otros. Además, también se podrá hacer uso de los bonos en peluquerías y centros de estética.