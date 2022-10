Subalquilan habitaciones en Ibiza por más de 500 euros mensuales sin contrato

La mayor parte de los anuncios de alquiler de pisos y habitaciones en Ibiza publicados en páginas de Facebook y en plataformas como Idealista, Habitaclia o Fotocasa los ponen quienes residen en la vivienda, no los propietarios. De hecho, la mayoría de los contratos prohíben subarrendar habitaciones.

«No hacemos contrato ni empadronamos», responde una chica a la pregunta de este diario tras ver una publicación en la que alquila una habitación «cálida y acogedora» en el centro de Ibiza por 450 euros. Además, pide la misma cantidad de fianza y solo la subalquila a mujeres.

Otro anuncio ofrece la posibilidad de alquilar una habitación por 460 euros en una casa de campo situada entre Santa Gertrudis y Sant Miquel. «Buscamos a una persona de costumbres diurnas, que respete las zonas comunes y que tenga buen carácter. Queda libre desde finales de noviembre y tenemos gatos», explican. También rechazan la posibilidad de formalizar un contrato de arrendamiento.

Otra persona subalquila una habitación a una chica solo para la temporada de invierno en el centro de Sant Antoni por 400 euros con los gastos comunes a compartir entre todos los que residan en la vivienda. A la pregunta de si es posible tener un contrato, el anunciante responde que «este piso es para alquilar en verano y no permiten alquilarlo todo el año, por lo que hacemos mes a mes un contrato como si fuera de verano. Te podríamos hacer un contrato de un mes y al terminar el mes el contrato iría a otro inquilino».

«Se busca persona limpia, ordenada y organizada. No fumadores», expone otro anuncio. Piden 450 euros por la habitación y especifican que « el contrato se va a quedar como está, con los que estamos actualmente». «Alquiler de habitación individual en la zona de Cala de Bou desde el 1 de noviembre por 500 euros al mes con gastos incluidos», otra oferta que tampoco permite tener un contrato.

Habitaciones para parejas

Los alquileres se amontonan en internet tras una temporada turística en la que prácticamente era imposible alquilar un habitáculo. Por la friolera de 800 euros mensuales se subarrienda una habitación doble en una casa de campo en Sant Mateu «para una pareja». En total, con estas dos nuevas personas, habría cuatro convivientes. Lo sorprendente es que explican en el anuncio que «el precio es así para que cada uno paguemos lo mismo, 400 euros por persona». Además, se pide una fianza de 800 y gastos aparte. «El recibo de luz viene un mes de 50 euros y otro de 80 euros», añaden.

«Se alquila habitación para una pareja en el centro de Ibiza con todo incluido por 700 euros mensuales y una fianza de 450 para entrar el 1 de noviembre», relata una chica. Por esta misma habitación, de reducidas dimensiones y con una ventana diminuta, pedía cien euros más hace un par de días, es decir, 800 mensuales.

«Se alquila habitación doble en casa de campo para todo el año (gastos de agua, luz e internet se pagan aparte). Excelente ubicación a cinco minutos de Ibiza y a cinco minutos del aeropuerto. Se busca una persona responsable y limpia. La casa dispone de 1.000 metros de jardín y siempre hay espacio para aparcar en la calle», reza el anuncio. Piden 550 euros mensuales y exigen cumplir con una serie de requisitos para «cuidar» la convivencia: no se permiten visitas ni reuniones de ningún tipo y solo está disponible para mujeres.

Requisitos

También hay numerosos anuncios de alquiler dirigidos únicamente a funcionarios, mayormente del sector educativo, con el objetivo de que en verano dejen libre el piso. Uno de ellos, además, pide más dinero al mes por la habitación en caso de que el inquilino no cumpla este requisito. Un funcionario puede alquilar la habitación por 500 euros y uno que no lo sea, por setenta euros más. Los gastos no están incluidos en el precio.

Entre los cientos de avisos que inundan las redes se cuela el de la propietaria de una casa que dice trabajar los siete días de la semana, por lo que «el inquilino podrá permanecer en tranquilidad la mayoría del tiempo». Pide 400 y 500 euros por las dos habitaciones que alquila, pero solo si es a chicas «serias y con estudios». Tampoco ofrecen contrato.

Esto, además de considerarse una actividad ilegal, siempre y cuando el propietario no lo consienta, no permite a la persona que habitará la casa empadronarse ni acceder a las ayudas de las instituciones para el alquiler a determinados colectivos. En este sentido, se pide un contrato en el que aparezcan los datos del usuario y el importe del alquiler, así como un empadronamiento de determinado tiempo en el municipio.

Alquiler de coches

Pero el alquiler no solo se reduce a la vivienda, sino que va más allá. Un particular alquila coches de octubre a marzo a trabajadores y residentes en Ibiza. «Fiat grande del año 2008 con opción de alquiler de larga duración desde 275 euros por mes (temporada completa de invierno). Las mensualidades incluyen asistencia en carretera 24 horas gratuita, impuestos y seguro obligatorio», subrayan.

Sin embargo, varias compañías de rent a car alquilan vehículos nuevos desde 236 euros mensuales en la isla, según se puede comprobar en el buscador de reservas Kayak.