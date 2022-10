La Asociación Española de Directivos y Directores de Hotel (AEDH), a través de su presidente nacional, Manuel Vegas, y de la ibicenca Alicia Reina, presidenta de la AEDH Balears, expresó ayer su rechazo a la decisión del Govern balear de "comprar hoteles de baja categoría para cerrarlos". "Implica la ruina de los hoteleros KM 0", aquellos regentados por familias ibicencas, detallaron en su comunicado. Además, añadían, esta decisión "llevará a la ruina social de una gran masa de trabajadores de las Baleares".

Desde la Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera (Fehif) han querido rebatir estas afirmaciones. Aseguran que "no es real" que compartan "un frontal rechazo" a la medida del ejecutivo balear y detallan su postura con respecto a la medida. Además, añaden que, independientemente de esta medida, el "énfasis contra la masificación" se debería poner en la prohibición de los pisos turísticos. "Mientras haya demanda para uso residencial, no debería permitirse este uso", han precisado en su comunicado.

En primer lugar, en relación al hecho de que todavía no se haya publicado el texto concreto de la medida, afirman que "no conviene hablar de lo que no se conoce". En cuanto al presupuesto global de 10 millones que presuntamente destinará el Govern, lo califican de "irrelevante", ya que consideran que "no tendrá efecto alguno". Aseguran, además, que están de acuerdo con la decisión de que Govern compre "algún local y/o establecimiento que puedan resultar conflictivos, si así se mejora que ambiente de una zona", pero, añaden, es algo que ven más como un asunto urbanístico. Por último, dicen no entender porque se habla de "expropiaciones, gran ruina social o de que 2.500 trabajadores perderán su trabajo".