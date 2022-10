Prevención del suicidio en Ibiza: «Se han extendido muchísimo las autolesiones entre adolescentes»

«Lamentablemente, las autolesiones se han extendido muchísimo entre los adolescentes», indica Nicole Haber, coordinadora del Observatorio del Suicidio de las Illes Balears, que señala que es un recurso que han descubierto los jóvenes para tratar de mitigar el dolor emocional.

«Antes, las autolesiones era algo que se daba en personas con problemas de salud mental graves, como un trastorno de la personalidad, pero ahora los jóvenes lo usan como un método rápido de reducir el dolor emocional», explica Haber, que critica la «romantización» que se ha hecho de este problema.

Además, destaca que en algunos casos son conscientes de que no son los únicos que se autolesionan y que pueden llegar, incluso, a unirse a otros. «Pueden ser personas que se sienten muy solas y que sienten que están unidas por el sufrimiento. Cumplen con esa necesidad de pertenecer a algo», continúa la experta antes de destacar que hay programas específicos para atender a los escolares cuyos docentes u orientadores detectan que se autolesionan.

Este hecho, matiza, no significa que quieran desaparecer. Autolesionarse no indica que tengan ganas de acabar con sus vidas. Haber explica también la adicción que genera la autolesión: «Libera endorfinas y hemos visto cómo adolescentes que van mejorando no consiguen dejarlo. Es un vicio para ellos. Los problemas que sufren van desapareciendo, pero esto sigue ahí porque la autolesión es algo muy adictivo».

Estos casos también se atienden a través de CoorEduca Salud Mental, lo mismo que los trastornos de la conducta alimentaria, para los que hay otros circuitos diferenciados. En todos ellos, indica Nicole Haber, está muy implicado también el Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar (Convivèxit) de la conselleria de Educación.