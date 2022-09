El Servei Balear de Salut acaba de anunciar que en no más de diez días aprobará la actualización del catálogo de prótesis externas para personas con amputaciones o con discapacidad. En realidad, el Ib-Salut confía en que pueda estar resuelto antes, en menos de una semana. "En entre seis y diez días entrará el vigor el nuevo catálogo de prestaciones", afirma una portavoz de Salud.

Hace apenas dos días que varias asociaciones y una vecina de Vila denunciaron que no podían acceder a prótesis actualizadas subvencionadas porque este nuevo catálogo, que debería haber estado aprobado, como tarde, el pasado mes de julio, aún no estaba listo. Una situación que, denunciaban, que la gran mayoría, sino todas, las demás comunidades ya habían solventado. El anuncio de Salud llega dos días después de que este diario se hiciera eco de las denuncias de los afectados. En un primer momento, el Govern afirmó que faltaba un trámite administrativo y que su intención era que pudiera estar listo el catálogo en breve, aunque no facilitaba un plazo, algo que sí ha hecho este mediodía.

Los afectados criticaban la lentitud del Govern en cumplimentar este trámite, algo que estaba teniendo efecto en su día a día. Muchos de quienes habían tenido revisiones en los últimos meses y que deberían haber cambiado sus prótesis no lo habían hecho a la espera de poder acceder a material protésico adecuado y subvencionado. Un trámite que esperaban como agua de mayo, ya que, insistían, cuesta mucho que se cambie el catálogo. La diferencia, para muchos de ellos, supone contar con un pie que se adapta a los desniveles de la acera o, por contra, seguir con uno "moñeco", como definía con ironía Carmen Afausto, una amputada de Ibiza, con el que el más mínimo desnivel supone un riesgo de caída.