La Asociación Británica de San Antonio en Ibiza ha dejado un pequeño mensaje personal a la difunta Reina Isabel II a las puertas del Palacio de Buckingham.

"Querida Señora, en nombre de la comunidad británica de San Antonio e Ibiza, extendemos nuestro más sincero agradecimiento por más de 70 años de servicio desinteresado e inquebrantable a su nación y la Commonwealth. Su trabajo ya está hecho, pero estamos seguros de que ha transmitido su sabiduría al Rey Carlos III para continuar con su increíble legado. Descanse en paz su Majestad", reza en la nota escrita en inglés: "Dear Ma'am, On behalf the the British comunity of San Antonio e Ibiza we extend our sincere thanks for over 70 years of selfless and unwavering service to your nation and the Commonwealth. You work is now done but we are safe de knowledge that you have passed on your wisdom to king Charles III to carry on your incredible legacy. Sleep well Your Majesty".

Ibiza es tradicionalmente un destino vacacional elegido por muchos británicos, de los cuales algunos han hecho su residencia habitual.

Este gesto, que ha sido llevado a cabo por un residente en la isla y colgado en las redes sociales, ha sido aplaudido por sus compatriotas: "¡Bien hecho! Gracias por hacerlo en nombre de todos los que no podemos viajar allí para hacerlo nosotros mismos. Muy considerado"; "Es un gesto tan encantador por parte de todos ustedes"; o "Precioso gesto", han sido algunos de los comentarios publicados.

La Reina Isabel II falleció el pasado jueves 8 de septiembre a sus 96 años de edad y más de 70 años de reinado. Este sábado su hijo mayor, Carlos III, ha sido proclamado Rey de Reino Unido.