El reputado músico de origen alemán Mo Brandis ofrece este sábado a partir de las 20.30 horas en el Auditori Caló de s’Oli dos actuaciones dentro del Festival Badia de Portmany, uno de ellos destinado a presentar su dúo con B Munro, KAMOBii, en el que mezcla distintas músicas del mundo con ritmos y sonidos electrónicos.

En el segundo pase estará acompañado de la banda The Experimental Kids, que la componen músicos locales, entre los que hay profesionales como el guitarrista Gabriel de Miranda.

Los minutos de descanso entre actuaciones se aprovecharán para divulgar, como se hace habitualmente, cuestiones relacionadas con el medio ambiente. En esta ocasión se celebrará el vigésimo aniversario de la Reserva Naturales de es Vedrà, es Vedranell i els Illots de Ponent.

Los asistentes podrán además visitar dos exposiciones de fotografía: ‘Biodiversitat a la Badia de Portmany i els Illots de Ponent’ (que se acompaña del eslogan ‘No es pot cuidar el que no s’estima, no es pot estimar el que no es coneix’), y ‘Road to Synesthesia’, con imágenes de conciertos en la isla y fuera de ella del fotógrafo Joan F. Ribas.