Decadencia en un ‘skatepark’ de Ibiza

El skatepark de es Viver se ha convertido en un basurero y la dejadez provoca la indignación de quienes desean hacer uso de esta instalación. Hace año y medio que se llevó a cabo una reunión entre el Ayuntamiento de Ibiza y dos representantes de la comunidad de riders que exigían mejoras y una reforma de diferentes módulos que presentaban desperfectos.

Uno de los presentes en este encuentro, Joan Albert, aseguró ayer que no sirvió para mucho porque «los materiales que usaron» en la reforma «no fueron los apropiados». Según denunció, «muchas veces he tenido que pedir una escoba y un recogedor al bar que hay al lado de la pista para poder higienizar y adecentar un poco el espacio, porque en muchas ocasiones no me ha sido posible ni siquiera entrenar con tranquilidad».

Y apuntó que el problema no es «solo la basura que se acumula en el suelo o los contenedores a reventar». También es la falta de mantenimiento, por ejemplo, relacionado con la jardinería, porque «después de podar ni siquiera son capaces de recoger los escombros de hojas y ramas que tiran al suelo. Además, las veces que han venido a arreglar algún muro o valla, los operarios han pasado por la pista y ni se han molestado en recoger lo que iban ensuciando, que luego ha provocado más de una caída y accidentes a los que estábamos por allí».

Otra vecina que suele pasear por la zona dice estar harta de recoger plásticos y envases y detalla que el problema de la basura va más allá y se amplía a todo el barrio: «Las papeleras se han quedado ridículas y están muy deterioradas. Hay muchos plásticos, botellas y latas, pero pocos cubos donde echarlos, entonces la gente mira para otro lado y lo tira al suelo». Esta vecina coincide con Albert en el poco mantenimiento de la jardinería y apunta también las fugas de agua en los jardines, que «llegan a crear charcos» que dificultan la accesibilidad de los viandantes. A pesar de las quejas por parte de otros vecinos, lamenta, no han observado ningún cambio.

Este diario intentó ayer sin éxito recabar la opinión del Ayuntamiento.