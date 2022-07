Reciclaje en Ibiza: La Fundació Deixalles atiende un 13,6% más de personas que en 2020

La Fundació Deixalles presentó ayer los datos de la memoria de 2021 en relación a su trabajo en las áreas social y ambiental en Ibiza. En comparación con el 2020, el año pasado esta entidad sin ánimo de lucro, creada en 1986, atendió a 37 personas más en los distintos programas sociales que organiza. Fueron un total de 309 personas en 2021 frente a las 272 en 2020, lo que supone un incremento del 13,6%. El presidente de Deixalles, Josep Falcó, la coordinadora de proyectos sociales, Raquel Martínez, y el responsable del área ambiental, Joan Carles Palerm, detallaron la memoria de actividades de 2021 en el nuevo centro de la fundación, en Sant Rafel.

«Para nosotros, el 2021, ha estado marcado por el cambio y la mejora de las instalaciones. Estábamos en otra ubicación y ahora disponemos de un espacio más acogedor y amplio, donde podemos desarrollar más actividades y adaptado a todo tipo de personas», destacó Martínez.

La coordinadora empezó contando los datos del área social en Ibiza, que consta de distintos programas sociales: el de itinerarios prelaborales, «que es para un perfil de personas con menos posibilidades de conseguir un trabajo», se compone de talleres, en los que las personas permanecen entre seis meses y un año, van todos los días y están becados para hacer la formación práctica. En 2021, Deixalles atendió a 38 personas, tres personas más que en 2020. De las personas que participaron, un 60,1% «ha mejorado sus competencias», aseguró Martínez, que comentó con alegría que el 95% de estos usuarios estaban «satisfechos» con el proceso.

En el área de salud mental atendieron a ocho personas, aunque la previsión es «concertar más plazas» para poder asistir a más gente, indicó Martínez.

Al programa de orientación laboral acudieron 251 personas del total de 309 de todos los servicios, por lo que «es el programa con más volumen de trabajo» en el área social. «La orientación no es simplemente verles un día y hacer currículums, sino que reciben atención y seguimiento», aclaró la coordinadora. El programa de intermediación sirve «para conectar a personas que están buscando empleo con las ofertas de las empresas», añadió.

«Veníamos de un agujero muy grande de 2020, donde no había muchas inserciones laborales ni muchas ofertas de trabajo», según Martínez, por lo que en 2021 se gestionaron un 60% más de ofertas y la inserción aumentó un 30%. «Cuando veamos los datos de 2022 se van a disparar porque hay mucho trabajo», consideró la coordinadora. La clave, según Martínez, no es solo que encuentren un trabajo, «es ayudarles a mantenerlo», que «se extienda en el tiempo y que no sea un empezar y acabar». Además, «no se trata tanto de encontrar trabajo a toda costa, sino que luchamos para que sean trabajos adaptados a cada persona y a cada situación particular», añadió.

En cuanto a la formación, Martínez explicó que el año pasado hicieron un curso Incorpora de la Fundación La Caixa para 12 personas de carnicería y pescadería, de las que el 66% se insertaron laboralmente en el sector.

Área ambiental

«El trabajo ambiental es una manera de conseguir materiales y herramientas para poder después desarrollar la parte social en los talleres de inserción», afirmó Joan Carles Palerm, que informó de que en 2021 recogieron en total 190.501,5 kilos de objetos y residuos, en comparación con los 183.861 kilos de 2020.

«Es un volumen importante y más si tenemos en cuenta que, en principio, son cosas que tienen como destino el vertedero si no estuviera la Fundació Deixalles. No hay alternativa ambiental a nuestro trabajo», según el responsable de este área. De estas 190 toneladas, se reutilizaron, «que es el objetivo fundamental» el 69,64% y se recicló el 2,7%. Los materiales más reutilizados, en orden, fueron muebles (51,21%), ropa (30,5%), libros, objetos de cocina o decoración (9,44%), electrodomésticos (6,2%) y juguetes (2,65%). En total, 123.009,5 kilos reutilizados en 2021.

«El de ropa es el taller que más manos necesita y, a pesar de que solo son prendas, representan casi 30 toneladas, es un volumen enorme», determinó Palerm. «El textil es la segunda actividad industrial más contaminante del planeta», añadió. «No tenemos ayuda para la parte ambiental, no la paga nadie, excepto la gente que contribuye aquí, comprando de segunda mano», destacó el responsable, a menos que Deixalles reciba alguna subvención, como los 5.895,82 euros que recibieron en 2021 del Consell de Ibiza para la compra de contenedores.