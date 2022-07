Sant Antoni pide al Govern inspectores de salud y consumo para erradicar el turismo de excesos

El alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, ha reclamado esta mañana al Govern que “ayude a aplicar” en su municipio el decreto de Turismo de Excesos [Decreto-ley 1/2020, de 17 de enero, contra el turismo de excesos para la mejora de la calidad en zonas turísticas] mediante el envío a Eivissa de los mismos inspectores de salud, comercio y consumo que ya colaboran en Mallorca para acabar con las conductas incívicas. La petición de Serra ha tenido lugar durante una rueda de prensa celebrada en la sede del PP de Vila (no se hizo en Sant Antoni por “falta de disponibilidad” de su local) que fue convocada “por las noticias aparecidas las últimas semanas” y “tras las falsas acusaciones vertidas por parte de los grupos de la oposición, basadas al 100% en falsas denuncias”, que “acusan” al equipo de gobierno de “apoyar el turismo de excesos, de descontrol, de falta de limpieza, de no tomar medidas, de falta de interés, de ignorar a los vecinos… Todo eso es falso, completamente”, ha afirmado.

“No hemos conseguido aún la implicación del Govern balear”, ha señalado Neus Mateu, edil de Gobernación, durante la rueda de prensa, si bien admitió que en la Comisión de Seguimiento para el Fomento del Civismo celebrada el pasado miércoles, Iago Negueruela, conseller balear de Turismo, “se comprometió a enviar a Sant Antoni los inspectores de salud, consumo y comercio para hacer actuaciones conjuntas”. Mateu ha señalado que “para llevar a cabo cierres cautelares como en Mallorca es necesaria la ayuda de esos inspectores”. En Eivissa sí han tenido el apoyo de los inspectores de Turismo del Consell “y de los de Trabajo”: “Pero del Govern, ninguno”, ha subrayado. “Como nosotros no hemos recibido esos inspectores en Sant Antoni, no vamos al mismo ritmo que Mallorca”, ha justificado. Marcos Serra ha ido más allá y ha reclamado el Estado que envíe más agentes de la Guardia Civil “y aplique medidas importantes para erradicar ese turismo de excesos y descontrol que hay en Sant Antoni. Es su competencia”.

Tanto Mateu como Serra han asegurado que están demostrando “con inversiones, seguridad, limpieza y con promoción turística” que trabajan arduamente para “cambiar el modelo turístico”. “Se nos acusa -ha manifestado la responsable de Gobernación- de hacer dispositivos [redadas] cuando aparecen reportajes en prensa. Tenemos un plan de seguridad de verano, pero no publicamos todo lo que hacemos, no podemos publicar todo, habría que publicar cada día notas de prensa, y tampoco hay que saturar”.

Eso sí, admite que la lucha contra el trapicheo del gas de la risa no es sencilla: “Evidentemente, no erradicaremos el 100% de la venta de óxido nitroso, ni en Sant Antoni ni en toda la isla de Eivissa”. A la pregunta de si se han realizado campañas de inspección de locales y comercios, como en el pasado mandato, para erradicar la venta (por cajas) del gas de la risa, Serra ha dicho que no: “No, pues no hay constancia de que exista esa venta. Si la hubiera, se actuaría”.

Neus Mateu considera que los datos “avalan” tanto el compromiso del equipo de gobierno por erradicar el turismo de excesos como “la implicación” de los agentes de la Policía Local para combatir esa lacra. El alcalde ha alardeado, en ese sentido, de haber “mejorado la plantilla policial”. De los 40 agentes que había al empezar el mandato se ha pasado a 54 actualmente, el 100% de la plantilla, “algo que no se había visto en muchos años”. “Hemos hecho un esfuerzo económico importante para pagar horas extras y días libres [a los agentes], con el fin de hacer refuerzos, además de las patrullas habituales”.

Los datos, insiste Mateu, les avalan: “En cuatro años del pasado mandato, el PSOE expedientó a cuatro locales por ruidos, sanciones que eran de días y sin control de que se hicieran cumplir. En esta legislatura, pese al covid y a tener locales cerrados, se han expedientado a ocho con suspensión de música; a cuatro se les cerró temporalmente, y hay otros cuatro más en tramitación con propuesta de precinto (tras inspecciones técnicas o de sonometrías)”. Ahora aplican sanciones “de uno a seis meses”, no de días, ha subrayado.

También han “informado a los locales de cuáles son sus infracciones” y han denunciado “a 14 por ruido y a 12 por publicidad dinámica (de estos, siete están en la zona del decreto)”, además de haber detenido este verano a 23 personas “por venta de óxido nitroso” y de haber denunciado a 37 por consumo o venta de drogas en la vía pública.

“Luego nos acusan -añadió- de tener que pagar deudas a los empresarios del West. Hemos demostrado que cuando hay que aplicar las ordenanzas somos más duros que ellos [el PSOE]”

Al respecto, el alcalde criticó a la oposición “por empeñarse” en que se amplíe la zona del decreto de Turismo de Excesos: “Nuestro equipo de gobierno ya amplió por cuatro la zona (a todo el casco urbano) donde quería extenderlo el Govern. (…) Y este es el primer verano que realmente se aplica. No es el momento de decir que se amplíe”. No toca. Serra ha recordado que en 2019, cuando iniciaron su andadura al frente de Sant Antoni, precintaron cinco locales del West “por incumplimiento de ordenanzas (puertas abiertas, tocar los limitadores de sonido) durante una media de seis meses”. Incluso alguno de ellos, “a día de hoy, no ha podido volver a abrir porque no puede tener música”. “Luego nos acusan -añadió- de tener que pagar deudas a los empresarios del West. Hemos demostrado que cuando hay que aplicar las ordenanzas somos más duros que ellos [el PSOE]”.

Serra ha desgranado todo lo que, a su juicio, se ha hecho desde el equipo de gobierno para combatir el turismo de excesos, como conseguir fondos europeos Next Generation para, en parte, invertirlos en “reconvertir negocios de ocio”, de manera que “los locales de música pasen a la restauración o al comercio, sobre todo para la zona del decreto de Turismo de Excesos, con el propósito de cambiar su dinámica y diversificar su oferta”.

El alcalde dice ser “consciente” de que “el cambio no se producirá en un año, ni en dos ni en tres, pero se va por la buena dirección”

El Ayuntamiento estudia además “la compra de dos locales del West para destinarlos a galerías de arte o para dependencias municipales”, una inversión que, apunta Serra, demuestra que se preocupan por esa zona: “Apostamos por ella para mejorarla, no por abandonarla, como en el pasado mandato”. Algunos negocios, además, “han empezado a retirar de manera voluntaria los carteles perpendiculares de las fachadas” del barrio: “A petición mía, personal”. También han conseguido “la colaboración de los locales en las últimas semanas, pues así lo marcan las ordenanzas, para limpiar sus aledaños. Había locales que no lo hacían y se han prestado a hacerlo”.

El alcalde dice ser “consciente” de que “el cambio no se producirá en un año, ni en dos ni en tres, pero se va por la buena dirección”.