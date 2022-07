La ‘coach’ Roxie Nafousien en Ibiza: «El bienestar es un viaje sincero hacia ti mismo»

Roxie Nafousi (Oxford 1990) ha impartido recientemente su masterclass en el Nobu Ibiza Bay, en la que relata su largo camino con las drogas a su desarrollo personal a través de la salud y las terapias de conocimiento.

¿Ha elegido Ibiza para explicar sus vivencias?

Vengo a Ibiza desde que tenía 17 años, este es mi viaje número ventiuno. Me siento en mi casa. Los primeros años salí mucho de fiesta, tomé muchas drogas y solo conocí una parte de la isla, pese a ello siempre ha sido un lugar muy especial para mí y, cuando regresé con la mente cambiada tenía un poco de miedo de volver a los mismos sitios sin beber ni tomar drogas y descubrí un mundo nuevo, la magia de este lugar y cómo es realmente.

¿Y cómo se siente ahora?

Muy agradecida de ver la salida y la puesta de sol. El hotel Nobu es increíble, su 'wellness' es espectacular, un lugar especial, la puesta de sol desde la terraza es maravillosa y la comida es deliciosa. Como sushi todos los días.

¿Ibiza le cambió la vida?

He descubierto la magia, la energía positiva y lo maravillosa que es la gente aquí.

¿Cuál es su idea de bienestar?

El equilibrio es algo que se puede aplicar en todos los aspectos de tu vida, como la mente, la comida, el amor, la amistad, el trabajo, la fortuna, etc. Significa estar bien con uno mismo sin necesidad de ir a los extremos. Por ejemplo, con la comida, encontrar un equilibrio en los alimentos que tomas es importante, no necesito kilos de azúcar para sentirme bien, disfruto con un zumo verde. Lo mismo pasa mentalmente, no necesito sustancias para sentirme alegre o de subidón, solo a mí misma. El equilibrio es sentirse bien sin necesidad de nada más que uno mismo.

¿Esto es algo nuevo?

Si contemplamos a los niños vemos que cuando comen paran cuando están llenos, están activos y energéticos, se expresan, viven. Después, de adultos, comenzamos a escapar de los problemas o de la presión mediante el trabajo, el sexo, las drogas, el alcohol y demás. El bienestar es un viaje sincero hacia ti mismo, es entender cómo vivir en esta sociedad encontrando un equilibrio. No se trata de eliminar toda actividad o trabajo, solo de entender cómo quieres que sea tu vida y vivir disfrutando, siendo conscientes y no escapando de todo. En esta vida tan ajetreada que llevamos parece necesario. Un poco de adrenalina es bueno, pero estar siempre en este estado de alerta provoca una innumerable lista de enfermedades físicas y mentales, hay que encontrar un equilibrio para el sistema simpático y parasimpático, en eso está la clave. Tal como ejercitamos la parte física y los músculos, también debemos ejercitar la mente para que esté más calmada. Eso se logra mediante trabajos de respiración, yoga, meditación, estiramientos, caminatas, viviendo de forma calmada... Todo el mundo puede encontrar un rato al día para dedicarlo a su bienestar.

¿Qué propone usted en sus masterclass?

Propongo mis siete pasos. Suelo empezar las sesiones con una meditación. Mi objetivo es que la gente se prepare para el cambio y transformar sus vidas, dejar un poco de huella. Recuerdo cuando escuchaba a otros 'coach' que me inspiraban y me decían algo que se me quedaba grabado y luego sería algo que cambiaría el curso de mi vida. A veces escuchas algo que se queda contigo para siempre.

¿Comparte ideas y consejos?

Comparto toda la información que sé y mi historia pasada, trato de que la gente se quede con ideas y consejos y les acompañen en su vida para siempre.

¿Qué dos cosas son esenciales para cambiar?

Puede cambiar en función de la persona, pero si tuviera que elegir dos serían: cultivar la gratitud y la manifestación que significa ser la mejor versión de uno mismo, encontrarse bien con uno mismo. Podemos entrenar el cerebro para ser más agradecidos y pensar en positivo. Una forma de hacerlo es mediante la escritura, escribir las cosas buenas que te han pasado durante el día y darte cuenta de las cosas bonitas que has hecho antes de dormir, de que el día ha tenido momentos maravillosos. Puedes tener un mal momento, pero si te paras a pensar en las cosas buenas que han pasado, por pequeñas que sean, te hará ver el día con más luz. Por ejemplo, el buen sabor del café que has tomado por la mañana, la sonrisa de alguien al cruzarte por la calle… Se trata de entrenar el cerebro de positivismo y ver lo bonito de tu vida.

Hábleme de su libro¿Qué quiere transmitir a sus lectores?

Los jóvenes muestran sus opiniones, manifestarse es algo que está muy de moda actualmente, la gente joven sobre todo lo utiliza constantemente a través de las redes sociales (TikTok, Instragram y demás) pero es una práctica muy antigua. En mi libro ‘Manifiesto’ propongo los siete pasos que te ayudan a conseguir llevar la vida que siempre soñaste. Ha ayudado a miles de personas a salir de su zona de confort, empoderándote, enfrentándote a tus miedos, alcanzando tu vibración, es lo que ha cambiado mi vida y estoy muy agradecida por haberlo descubierto.

Detálleme los siete pasos.

Son siete pasos para vivir tu mejor vida: 1) Tener claro cuál es tu visión, haciendo que te centres en lo que realmente quieres. 2) Eliminar el miedo y la duda, centrarte en tu desarrollo personal y la sanación. 3) Alinear tu comportamiento, ser proactivo y no esperar que las cosas vengan por sí solas, sino que actuar. 4) Superar las pruebas que te pone el universo, decir no a lo que no te convenga, vencer obstáculos y afrontar retos y opciones. 5) Ser agradecido con la vida que tienes. 6) Cambiar la envidia por la inspiración, especialmente con las redes sociales y 7) Confiar en el universo, dejar fluir y estar seguro de uno mismo. Cuando sabes y conoces los pasos, no es algo en lo que tengas que pensar sino que sale solo. Está en todo lo que haces.

Cómo se define a sí misma?

Soy una 'coach' de desarrollo personal y escritora. En mis redes sociales tengo fotos en bikini, de cuidado personal y también escritos. Amo lo que hago, me gusta enseñar a la gente lo que puede ser y hacer muchas cosas a la vez. Quiero inspirar con mi mensaje, convertir el desarrollo personal en algo de moda, guay y popular. Quiero mostrar a los lectores con mi libro que el bienestar tiene cabida en el mundo occidental, te puede gustar el yoga e ir de compras, puedes amarlo todo y tener una vida plena.

Hemos pasado una pandemia, estamos viviendo una guerra en Europa y una crisis económica ¿hacia dónde vamos?

No tengo ni idea, la verdad. Con toda la incertidumbre que hay ahora mismo en el mundo... Con un gobierno, un cambio climático o una economía sin ningún control no podemos saber cómo llevar el día a día y llegar a saber quiénes somos.