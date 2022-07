Incendio en Ibiza: «Soy una luchadora y saldré de esta»

El fuego se cebó la noche del viernes en los locales Olga Egea Peluqueros y la tienda Textura de la calle del Mar de Santa Eulària. Doce horas despúes, los responsables de los negocios afectados, los bomberos, vecinos y curiosos analizaban las consecuencias. Las llamas obligaron a desalojar tres edificios, aunque los vecinos pudieron volver a sus viviendas esa misma noche.

La Jefatura de Polícia recibió la alerta sobre las 21.50 horas; la columna de humo era visible desde cualquier punto de la localidad.

«Estaba en casa sobre las diez de la noche mientras veía la tele y me llamó Trablisa. Me dijeron que la alarma saltaba todo el tiempo por todos los sectores [del negocio]. Yo les dije que encendieran las cámaras porque me daba miedo por si era un robo y me dijeron que no se veía nada. Vivo a dos calles y cuando bajé [las calles] ya estaban cerradas. Al preguntar me dijeron que algo se quemaba y cuando llegué habían quitado las motos de la calle y no me dejaron acercarme hasta que llegaron los bomberos». Olga Egea, propietaria de Olga Egea Peluqueros, uno de los dos establecimientos afectados por el incendio, relataba ayer visiblemente emocionada delante de su negocio cómo vivió esas horas de incertidumbre.

«Me he llevado el susto de mi vida porque me ha costado mucho y son demasiados años que llevo de lucha, 16 para ser exactos. Después del covid y ahora el incendio te preguntas por qué te tiene que pasar esto. Soy una mujer fuerte y luchadora y saldré de esta, como siempre», añadió.

«Me enteré porque Olga me llamó. Soy una de sus mejores amigas y vivo al lado de la peluquería. Me asomé a ver qué pasaba y al preguntar a los vecinos desde mi ventana me comentaron que los locales estaban afectados por las llamas», comentó Cristina Päsler, vecina de los negocios afectados.

«El fuego se fue a la derecha [del local], donde está el aire acondicionado. [Una vez iniciado] se rompió una de las ventanas y el baño y el almacén se han quemado un poco. Hay muchos daños y la pena de verlo así es mucha», reconoció Egea, quien no ha querido por el momento entrar a ver todo el local para evaluar los daños, aunque ya sabe que las llamas han dañado la lavadora y tiene que preguntar a su representante sobre el estado de los productos tras haber estado expuestos a altas temperaturas.

Miguel Sevilla, jefe del retén de los bomberos de Ibiza, también se desplazó durante la mañana de ayer hasta el lugar para analizar los daños. «Los locales están muy sucios, sobre todo el de la peluquería, porque el incendio se inició en la parte trasera y sólo tenía una ventana como vía de salida. Está dañada por el humo».

«No se puede saber por qué se ha producido» el fuego, apuntó Sevilla, pero detalló que «sabemos que hay instalaciones eléctricas y el inicio no está claro con certeza, aunque había muchas cosas almacenadas».

El incendio sofocado por los bomberos de Ibiza sólo provocó daños materiales. A la zona también acudieron la noche del viernes tanto la Guardia Civil como dos responsables del grupo de Reserva y Seguridad y voluntarios de Protección Civil de la localidad.