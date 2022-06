La zona azul de Sant Antoni, para Valoriza

La empresa Valoriza ha sido la que, finalmente, se ha hecho con el contrato de la zona azul de Sant Antoni, según informó María García, edil de Contratación. Al concurso se presentaron dos empresas, de las que Servicios e Infraestructuras Locales fue excluida por la mesa de contratación. Valoriza deberá presentar en 10 días la documentación necesaria, que si es correcta permitirá adjudicar definitivamente la contrata en el próximo pleno. La oposición se quejó de que se llevara este tema al pleno con carácter de urgencia y de que el alcalde les avisara a las 21.30 horas del miércoles.

Por unanimidad, el pleno aprobó la propuesta de PSOE-Reinicia de recuperar, «actualizar, revisar e impulsar» el proyecto de la ronda sur y que se lleve a cabo un plan de eliminación de barreras arquitectónicas en la avenida del Doctor Fleming. El socialista Antonio Lorenzo defendió que es necesario para «descongestionar» el tráfico: «Es un proyecto complejo, pero no imposible». Lorenzo recordó que la avenida «no ha mejorado desde hace mucho tiempo, está desfasada y tiene muchas barreras arquitectónicas».

Y mientras el PSOE-Reinicia criticaba en una moción de control la deficiente limpieza y seguridad en el barrio de Can Bonet, la edil de Gobernación y Medio Ambiente, Neus Mateo, negó la mayor

Y mientras el PSOE-Reinicia criticaba en una moción de control la deficiente limpieza y seguridad en el barrio de Can Bonet («el sentimiento de los vecinos es de que no se les tiene en cuenta», se dijo desde la bancada socialista), la edil de Gobernación y Medio Ambiente, Neus Mateo, negó la mayor: «Todos tienen percepciones muy diferentes de la vida. Ayer estuve en el barrio y la situación de descuido no es cierta». Afirma que se ha aumentado la frecuencia de la limpieza y de los desbroces.