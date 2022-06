Sant Josep negocia ahora una cesión para realojar a los vecinos de los Don Pepe

El Ayuntamiento de Sant Josep negocia con un propietario la cesión de un terreno en la zona de Sant Jordi-Platja d’en Bossa para construir en esa superficie, de unos 8.000 metros cuadrados, el edificio que permita realojar a los vecinos de los apartamentos Don Pepe, tanto a los que fueron desahuciados el pasado mes de diciembre por ser declarado su inmueble en ruina como a los del bloque que aún es habitado, según ha anunciado el alcalde, Ángel Luis Guerrero, tras la celebración de la comisión de seguimiento en el Consistorio, en la que participaron el conseller balear de Movilidad y Vivienda, Josep Marí, Agustinet; la consellera balear de Presidencia, Función Pública e Igualdad, Mercedes Garrido; el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí; el vicepresidente primero y conseller de Gestión del Territorio de esa institución, Mariano Juan Colomar; la presidenta de la comunidad de propietarios, Sílvia Hernández, y el abogado de los propietarios de los apartamentos, Joan Nadal, entre otros.

Guerrero recordó que hace sólo un par de meses el propósito del Consistorio era comprar esos terrenos, pero finalmente ha optado por la cesión debido a que la adquisición dilataba mucho el proceso: «Habría que comprarlos, luego hacer la transformación urbanística, primero, y luego la física. Por eso cambiamos de hoja de ruta». La cesión se realizará «a través de un Suelo Urbano Directamente Ordenado (Sudo)». El propietario «cederá 8.000 metros cuadrados a cambio de una clasificación de 4.000 metros más para poder construir». La urbanización «correrá a cargo del Consistorio».

En suelo urbano

El alcalde señaló que «con los Sudo siempre es mayor la cesión que el aprovechamiento que queda al titular. Dos partes son para el Ayuntamiento y una para el titular del terreno», que está situado «en una zona urbana», recalcó Guerrero: «No nos inventamos nada. No es un terreno rústico y tiene todos los servicios». Y no es, subrayó, la primera vez que en ese municipio se realiza una operación similar: «No es nuevo. Ya lo hicimos en el caso del colegio de ses Planes».

El alcalde no quiso detallar dónde está ese terreno, quizás «dentro de un mes»: «Ya está definida la operación con el Consell y sólo falta entregar a la institución toda la planimetría y darle la volumetría y la intensidad de uso». Lo cual, advirtió, «no significa que se pueda construir inmediatamente después, pues se necesita su transformación a través de la suspensión del planeamiento y la aprobación de una norma provisional que ha de redactar el Consell». No obstante, considera que la institución insular está de su parte y no pondrá, pues, obstáculos: «No nos costará llegar a un acuerdo».

Precisamente, el presidente del Consell, Vicent Marí, explicó que su institución «introducirá en las normas transitorias que se están tramitando para el municipio de Sant Josep la reclasificación de la superficie donde se ubicarán las 100 viviendas que permitirán realojar a los afectados de los Don Pepe, lo que permitirá recuperar íntegramente los terrenos de es Codolar que ahora están dentro del Parque Natural de ses Salines». Esa modificación de la normativa urbanística, «que se hará en un plazo máximo de seis meses», permitirá solicitar «todos los permisos necesarios para construir las viviendas», aseguró Vicent Marí.

Protocolo de intenciones

En la reunión se aprobó el protocolo de intenciones «para dar una solución medioambiental a la zona donde están situados los apartamentos Don Pepe, así como a la reubicación de las familias afectadas», según explicó Josep Marí. El acuerdo fue firmado por el Govern balear, el Ayuntamiento de Sant Josep y el Consell de Ibiza, y ahora toca rubricarlo a los propietarios. Para el presidente del Consell, esta «es la solución definitiva para los afectados de los Don Pepe».

Se llega a esa firma del protocolo de intenciones «tras limar algunos aspectos dentro de la comisión técnica, primero, y hoy [por ayer] en la comisión de seguimiento», en la que se modificaron «algunas pequeñas cuestiones de redacción», según el conseller balear de Vivienda. Se trata de un paso fundamental para el siguiente que hay que dar y que Josep Marí confía en que se lleve a cabo «a finales de este año o principios del 2023»: la firma del convenio «que incluya ya obligaciones como plazos y el diseño arquitectónico del nuevo edificio».

Las viviendas que se construirán «estarán clasificadas en la categoría de VPO» (de protección oficial, privadas y a precio tasado), «si bien no las construirá el Govern, de manera que no pasarán por las listas del Ibavi». Su destino es el intercambio de propiedades: las de los Don Pepe por las nuevas en Platja d’en Bossa.

36 ayudas tramitadas y cinco rechazadas

El alcalde de Sant Josep informó de que ya se han repartido todas las ayudas que puso a disposición el Consell. En total, y tras seis meses, el Consistorio ha tramitado 36 por un valor de 300.000 euros: «Cinco fueron denegadas por no cumplir los requisitos». Aunque han transcurrido seis meses, Ángel Luis Guerrero afirma que se ha hecho «en un tiempo récord». El alcalde explicó además que aún no ha detallado al Govern dónde está el terreno ni sus características: «Cuando se lo digamos, podrá hacer el proyecto constructivo».